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От ласточки до вороны: какие птички на окне предвещают удачу, а какие - проблемы

Четверг 17 июля 2025 21:20
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От ласточки до вороны: какие птички на окне предвещают удачу, а какие - проблемы О чем предвещают птицы, которые стучат в окно или залетают в дом (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Замечали ли вы, как иногда птичка внезапно врезается в окно или стучит в него клювом? Этот момент часто вызывает испуг и заставляет задуматься: что это значит? Издавна во многих культурах птицы считались посланцами из других миров, предсказателями будущего.

Какие приметы связаны с появлением птиц у окна и о чем они могут предвещать по народным приметам, рассказывает РБК-Украина.

Птичка за окном: что предвещает пернатый гость?

В общем, появление птицы за окном чаще всего считается хорошим знаком. Птицы ассоциируются с легкостью, свободой и позитивными переменами. Впрочем, важны детали: какая именно птичка прилетела и как она ведет себя.

Хорошие приметы с птичками

Синичка стучит в окно

Одна из самых популярных и самых позитивных примет. Синичка, стучащая в окно, обычно обещает хорошие известия, финансовые поступления или приятные изменения в жизни. Некоторые даже верят, что это вестник скорой свадьбы или рождения ребенка.

Ласточка залетела в окно (или села на подоконник)

Ласточки издавна считаются символом дома, счастья и благополучия. Если ласточка залетела в окно, это очень хороший знак, предвещающий счастье, достаток и мир в семье. Это также может быть предвестником хороших новостей или приезда желанных гостей. Если она просто села на подоконник - тоже хорошая примета, предвещающая положительные события.

Воробей залетел в окно

Хотя воробей - птица скромная, его появление в окне может означать неожиданные новости или мелкие, но приятные перемены. По некоторым поверьям, это может предвещать прибыль или гостей.

Стриж залетел в комнату

Если стриж летает возле окна или постучался в окно, то это вестник хороших новостей, которые придут очень быстро. Они касаются работы, учебы или каких-то важных событий, требующих счастливой реакции. Возможны радостные и неожиданные события, которые принесут прибыль или успех.

Если стриж залетел в дом, что бывает очень редко, это - хорошая примета. По приметам это сулит большое счастье, удачу, успех в делах, пополнение в семье

Аист на крыше или возле окна

Аист является сильным символом рождения, новой жизни и семейного счастья. Если аист свил гнездо на крыше дома или просто пролетел и сел рядом, это считается лучшей приметой, сулящей большое счастье, пополнение в семье и благополучие - к вам "залетело" счастье.

Другие мелкие птички (кроме ворон)

Большинство маленьких птичек, заглядывающих в окно, несут положительные вести. Это могут быть мелкие радости, приятные сюрпризы или хорошие новости.

Птица залетела в дом

Если птица залетела в ваш дом, и вы видите, что с ней все в порядке - она не ранена, не разбилась, а просто ищет выход - это, по народным приметам, очень важный знак. В зависимости от типа птицы и обстоятельств это может иметь разные толкования.

Во многих культурах птица, залетевшая в дом, рассматривается как вестник. Это послание из другого мира или знак судьбы, указывающий на перемены. Важно не паниковать и осторожно помочь птице вылететь наружу.

Добрый знак. В большинстве случаев, если птица залетела и ведет себя спокойно, это предвещает хорошие новости, успех, прибыль или приятные перемены в жизни обитателей дома. Особенно, если это маленькая, шустрая птичка.

Символ души. Некоторые поверья трактуют птицу как душу умершего родственника, прилетающую, чтобы напомнить о себе, защитить или передать важное послание. В этом случае, если птица ведет себя спокойно, это хороший знак, что душа спокойна и оберегает вас.

Начало нового этапа. Птица, залетевшая в дом, может символизировать начало нового жизненного этапа, новых возможностей или важных изменений, которые уже "на пороге".

Когда стоит быть осторожным: тревожные знаки

Некоторые птицы или их необычное поведение у окна могут восприниматься как предостережение или предвестники менее приятных событий.

Ворона стучит в окно

Ворона во многих культурах ассоциируется с чем-то мистическим, иногда с несчастьями. Если ворона настойчиво стучит в окно, это может быть знаком неприятных новостей, разочарований или конфликтов. Это также может предвещать болезнь.

Птица ударилась в окно и улетела

Если птица сильно ударилась в окно и улетела, это может символизировать непредвиденные препятствия или неожиданные, хоть и не всегда критические, трудности.

Птица залетела в дом и разбилась/погибла

Это считается одной из худших примет, которая может предвещать большие несчастья, серьезную болезнь или даже смерть кого-то из жильцов дома. Это очень редкое явление, но оно всегда воспринималось как сильное предупреждение.

Сова или филин у окна ночью

Эти ночные птицы в народных поверьях часто связаны с тайнами, а иногда и с плохими новостями, болезнями или смертью. Их появление может быть предупреждением о чем-то нехорошем.

Как реагировать на приметы?

Если птичка предвещает что-то хорошее

Просто порадуйтесь! Можете поблагодарить птичку за принесенную весть.

Если птичка предвещает что-то негативное

Не паникуйте. Воспринимайте это как предостережение, призывающее к большей внимательности и осторожности. Возможно, стоит уделить больше внимания своему здоровью, отношениям или финансам.

Можете трижды перекреститься и прочитать коротенькую молитву.

Рассыпьте крошки хлеба у окна или насыпьте пшена для птиц, чтобы "откупиться" от беды.

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При написании материала использованы источники: фольклорные сборники украинских этнографов, этнографические материалы Александра Афанасьева, С. Килимника, украинская энциклопедия украинских суеверий и обрядов.

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