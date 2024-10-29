От критики до пересмотра отношений. Как Запад реагирует на итоги выборов в Грузии

Парламентские выборы в Грузии: что говорят власти и оппозиции

Выборы в парламент в Грузии прошли 26 октября 2024 года. Борьба шла между партией "Грузинская мечта", которая находится у власти уже 12 лет, и проевропейскими оппозиционными политическими силами.

По данным ЦИК страны, провластная партия "Грузинская мечта", которую еще называют пророссийской, получила на выборах более 54% голосов, обогнав оппозиционные партии. Это позволяет ей снова единолично сформировать грузинское правительство.

В свою очередь оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили объявили, что не признают результатов выборов в стране. Они заявили, что результаты были сфальсифицированы под влиянием России и призвали жителей страны выходить на митинги.

В течение 26 октября на избирательных грузинских участках действительно фиксировались нарушения. В частности, известно о случаях вброса бюллетеней и стычки возле избирательных участков. К тому же и международные наблюдатели утверждают о значительных нарушениях на выборах в Грузии.

В ЕС потребовали расследовать нарушения на выборах в Грузии. Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что состав правительства утвердят несмотря на позицию оппозиционных сил.

В свою очередь недовольные результатами выборов вышли на акции протеста в понедельник, 29 октября. Во время большого протеста в Тбилиси грузинская оппозиция озвучила требования, в частности, по поводу повторных выборов.

Отметим, что эти выборы для грузинского населения критически важны, ведь они определяют дальнейший курс страны - в ЕС или на сближение связей с Россией.

Избирателям дали возможность избрать между прозападным оппозиционным альянсом и пророссийской правящей партией "Грузинская мечта". Последняя вопреки многочисленным сообщениям о нарушениях на выборах заявляет, что результаты выборов будут утверждены.

При этом сам Кобахидзе отрицает наличие в Грузии "партий, которые находились бы под российским влиянием". Более того, он заявил, что приоритетом власти якобы является евроинтеграция. По его словам, грузинское правительство хочет выполнить более 90% обязательств по Соглашению об ассоциации и свободной торговле.

"Грузия достигнет конечной цели, которую мы поставили на 2030 год, а именно полной интеграции нашей страны в ЕС. Важно развитие по всем направлениям, чтобы к 2030 году мы могли достичь полной интеграции Грузии в Европейский Союз, и для этого будет сделано все", - сказал премьер-министр.

Скандал с Орбаном

Известный своими связями с Кремлем венгерский премьер-министр Виктор Орбан был одним из первых, кто поздравил власти Грузии с "победой" на выборах, не дожидаясь официальных результатов.

Он прибыл в Тбилиси вечером 28 октября для встречи с грузинским премьером. По дороге в гостиницу кортеж Орбана освистали участники акции против результатов парламентских выборов.

Также Орбан уже успел провести общий брифинг с Кобахидзе, на котором сказал, что грузинский народ "сделал правильное решение" на парламентских выборах. Он сделал циничное заявление, вспомнив Украину

"Хочу поздравить вас с тем, что, в условиях стремления к европейской интеграции, вы не позволили превратить вашу страну на вторую Украину", - сказал Орбан.

Его выходку раскритиковали 13 министров стран ЕС. В совместном заявлении они отметили, что "преждевременная поездка премьер-министра Орбана в Грузию", страна которого временно председательствует в Совете ЕС, "не говорит от имени Европейского Союза".

Как реагирует Запад на результаты выборов в Грузии

ОБСЕ

Международные наблюдатели уже выразили обеспокоенность из-за многочисленных нарушений на парламентских выборах в Грузии. Как заявил глава миссии ОБСЕ Паскаль Ализар, они происходили в напряженной обстановке, выявлены факты нарушения тайны голосования.

Эксперты фиксировали случаи запугивания избирателей, давления на госслужащих, насилия в отношении наблюдателей, подкуп голосов, многократное голосование и вбрасывание бюллетеней. Представители миссии требуют расследовать факты нарушений на выборах и призвали к дальнейшим демократическим реформам в Грузии.

НАТО

Спикер Альянса Фара Дахлалла призвала обеспечить расследование проблем на парламентских выборах в Грузии, на которые указали международные наблюдатели. По ее словам, речь идет о неравных условиях соревнований между политсилами на выборах, что подрывает доверие общественности к их результату.

"Сообщения о связанных с выборами нарушениях должны быть в полной мере расследованы", - отметила она.

Еврокомиссия

Представитель Европейской комиссии Набила Массрали сказала, что ЕС ожидает от Центральной избирательной комиссии и других соответствующих органов расследования проблем, на которые указали наблюдатели.

"Также, согласно выводам Евросовета от 17 октября, призываем Грузию принять демократические комплексные последовательные реформы в соответствии с краеугольными принципами евроинтеграции", - добавила она.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что "грузинский народ имеет право знать, что происходило во время голосования на парламентских выборах".

США

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер призвал грузинские власти подумать над тем, "каких отношений они хотят с евроатлантическим сообществом, а не укреплять политику, которую восхваляют авторитаристы".

"В этом году мы последовательно призывали правительство Грузии отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если курс деятельности грузинского правительства не изменится", - предупредил Миллер.

Литва

Президент Литвы Гитанас Науседа усомнился, действительно ли "Грузинская мечта" получила наибольшую поддержку во время субботнего голосования.

"В самой Грузии этому радуется только один человек - Бидзина Иванишвили (фактический лидер "Грузинской мечты", олигарх со связями в РФ - ред.). Или этому могут радоваться только те силы, которые находятся за пределами Грузии, потому что эти результаты выборов абсолютно несовместимы со сближением с Евросоюзом", - сказал Науседа.

Франция

По мнению министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, предварительные выводы миссии ОБСЕ подтверждают обеспокоенность развитием событий в Грузии.

"Ожидаем от власти расследования утверждений о нарушениях. Следует уважать фундаментальные свободы и политический плюрализм, чтобы Грузия могла двигаться к членству в ЕС", - сообщил он.

Канада

Официальная Оттава также выразила обеспокоенность и заявила о намерениях пересмотреть свои отношения с властями Грузии. В Канаде призвали все стороны проявить сдержанность, а власти Грузии - уважать право граждан на мирный протест.

"Канада остается открытой к сотрудничеству с Грузией до тех пор, пока руководство Грузии уважает демократию, права человека, верховенство права и будет реагировать на наблюдаемое в последнее время демократическое откатывание", - говорится в заявлении МИД Канады.

Швеция

Шведское правительство объявило о прекращении всего прямого сотрудничества на уровне государственных органов с Грузией. В то же время, страна выделяет 25 миллионов крон в поддержку гражданского общества в стране.

"Ситуация в Грузии уже некоторое время вызывает серьезную тревогу. Нарушения, о которых сообщили международные наблюдатели на парламентских выборах в минувшие выходные, лишь усугубляют это беспокойство", - заявил министр по вопросам сотрудничества в целях развития и внешней торговли Швеции Бенджамин Доуса.

Он добавил, что сотрудничество может быть возобновлено в будущем, если Грузия снова приблизится к ЕС.