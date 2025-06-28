В чем уникальность украинской Конституции: исторические факты, которые вас удивят

День Конституции в Украине отмечают каждый год 28 июня. Именно в этот день в 1996 году был принят главный документ нашей страны. Но Конституция - это не только набор статей, но и живой исторический процесс, в котором было немало драматических событий, ночных баталий, политических интриг и даже закрытых дверей.

Конституционная ночь: голосовали до рассвета

Заседание Верховной Рады, на котором была принята Конституция, продолжалось с 9 утра 27 июня до 9 утра 28 июня 1996 года.

Депутаты работали более 23 часов без перерыва - этот марафон вошел в историю как "конституционная ночь".

Напряжение было бешеным: споры, перерывы на согласование, а утром - триумфальные 315 голосов "за".

Конституцию приняли за один день

Окончательная версия Конституции была собрана "с колес". За несколько дней до принятия депутаты не имели единого текста, а ночью буквально сшивали отрывки разных проектов. Все оформляли прямо в зале парламента, между выступлениями. Так родилось одно из важнейших событий украинской независимости.

Последнее среди постсоветских - и самое демократичное

Украина была последней из бывших советских республик, кто принял собственную Конституцию. И в то же время ее текст называют одним из самых демократичных в Восточной Европе: здесь закреплен широкий спектр прав и свобод, включая свободное развитие языков, вероисповедания, политической активности и собственности.

Принятие Конституции Украины в 1996 году (фото: Rada.gov.ua)

Первую Конституцию пытались принять еще в 1992 году - без успеха

После обретения независимости в 1991 году украинские юристы и парламентарии сразу взялись за разработку новой Конституции. Уже в 1992 году создали конституционную комиссию.

Но постоянные политические кризисы, смена правительств и противостояние между президентом и парламентом сорвали все попытки.

Текст превратился в "вечный проект", который несколько лет лежал в ящиках. Прийти к согласию удалось лишь после жесткого ультиматума со стороны Президента Кучмы в 1996 году.

Депутатов не выпускали из зала до завершения голосования

Ночь перед принятием Конституции была не только изнурительной, но и драматической. По воспоминаниям очевидцев, охрана Верховной Рады получила четкое указание: не выпускать депутатов из зала без уважительной причины.

Все - ради сохранения кворума. У дверей стояли охранники, которые отказывались впускать даже помощников депутатов. Некоторые назвали это "парламентским полузакрытым режимом", но иначе принять Конституцию просто не удалось бы.

Текст писали более 400 человек

Над Конституцией работали не только депутаты. В ее разработке принимали участие более 400 человек: правоведы, академики, философы, государственные деятели, юристы и общественные активисты. Они присылали свои варианты статей, замечания и экспертные заключения. В итоге получился компромиссный, но многогранный текст.

Конституция Украины (фото: tsdazu.archives.gov.ua)

Первые копии печатали ночью - в тайне

После принятия Конституции печать первых официальных экземпляров организовали той же ночью. Чтобы избежать утечки или фальсификаций, напечатали их в режиме абсолютной секретности. Работники типографии подписывали обязательства о неразглашении, а готовые тексты перевозили в бронированных авто.

День Конституции - единственный праздник, закрепленный в самой Конституции

В отличие от других государственных праздников, 28 июня - единственный, который упоминается прямо в Конституции. Статья 161 гласит: "День принятия Конституции Украины является государственным праздником - Днем Конституции Украины".

Был план Б

Президент Украины Леонид Кучма издал указ о проведении всеукраинского референдума 25 сентября 1996 года. Тема референдума - принятие новой Конституции Украины.

Если бы депутаты не справились со своей работой и не утвердили Конституцию 28 июня 1996 года, то украинцев ждал бы еще референдум. Впоследствии указ президента был отменен.

Какие пункты вызвали больше всего споров

Депутаты при обсуждении текста Конституции не могли достичь единого мнения по нескольким вопросам. А именно - распределение полномочий между ветвями власти, о государственной символике, о частной собственности, статусе Крыма и статусе русского языка.

Конституция 1996 года - не первая в истории Украины

Хотя современную Конституцию приняли только в 1996 году, традиция украинского конституционализма имеет глубокие корни.

Еще в 1710 году гетман Филипп Орлик составил документ под названием "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского".

Его считают одной из первых европейских конституций в современном понимании. В ней были прописаны идеи разделения власти, прав граждан и ограничения власти гетмана.

Впоследствии в 20 веке принимались конституции УНР (1918), ЗУНР (1919), а позже и советские конституции УССР.

Поэтому Конституция 1996 года стала логическим этапом длительной борьбы украинцев за свое государственное право.