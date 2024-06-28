28-й День Конституции. Как принимали основной закон Украины и что было до него

В Украине 28 июня отмечают День Конституции. Главный государственный документ был принят именно в этот день ровно 28 лет назад. Однако история правообразования на украинских землях началась гораздо раньше.

Больше о значении праздника и пути нашей страны к получению Конституции – в материале РБК-Украина .

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День Конституции Украины. Чем важен праздник

На пятницу, 28 июня, приходится один из главных государственных праздников – День Конституции. В 2024-м украинцы отмечают 28 годовщину принятия главного нормативно-правового акта страны.

Этот день стал значимым в истории Украины после обретения независимости, поскольку Конституция утвердила основные принципы суверенной и демократической страны:

определила основы взаимодействия между обществом и властью;

гарантировала права и свободы человека;

закрепила суверенитет государства над всей его территорией, которая признается неприкосновенной.

Фото: конституция Украины 1996 года (tsdazu.archives.gov.ua)

Примечательно, что День Конституции является единственным государственным праздником, который указан непосредственно в Конституции (статья 161).

28 июня 2024 должно было стать нерабочим днем ​​для украинцев. Однако из-за военного положения уже третий год выходные на День Конституции и все остальные праздники отменяются.

Годы подготовки и "конституционная ночь". Как принимали основной закон государства

Через 5 лет после провозглашения независимости Украина получила Конституцию. Это произошло утром 28 июня 1996 в зале Верховной рады после 24 часов дискуссий народных депутатов.

В целом разработка документа продолжалась с 1992 года. Для этого была создана конституционная комиссия. Проект Конституции более 15 раз менялся и дополнялся из-за споров и разногласий представителей разных ветвей власти. До окончательного принятия во втором чтении документ содержал 6 тысяч правок.

Наибольшие дискуссии вызвали вопросы об утверждении государственных символов, языка, статуса Крыма. Часть нардепов сначала отказывалась согласовывать трезубец и сине-желтый флаг. Другие парламентарии считали, что Крым должен стать одной из областей страны, а не автономной республикой.

Также возникли сложности с языковым вопросом, в том числе по статусу русского языка. В итоге украинский язык признали единственным государственным, а другим языкам нацменьшинств гарантировали защиту и развитие.

Второе чтение по проекту Конституции началось в Раде 27 июня в 9 утра и превратилось в настоящий марафон, получивший название "конституционная ночь". Нардепы работали непрерывно почти сутки. Все статьи с трибуны парламента зачитывал депутат Михаил Сирота.

Фото: Михаил Сирота и народные депутаты в Раде после принятия Конституции (rada.gov.ua)

Именно он возглавлял конституционную комиссию. Сирота отмечал, что борьба за Конституцию была очень утомительной, и были моменты, когда казалось, что все висит на волоске, и независимой Украины не будет.

"Шла борьба за то, будет ли украинское государство, будет ли оно идти тем курсом, по которому идет весь развитый мир?… 27 июня, когда мы зашли в девять часов в Верховную раду, мы понимали, что или мы, не выходя из Верховной рады, завершим принятие Конституции, или что в Украине не будет Конституции", – вспоминал он.

Все же в 9:20 28 июня 315 голосами депутатов основной закон государства был принят.

Какие законы действовали на украинских землях до современной Конституции

Процесс правообразования на украинской территории начался задолго до принятия Конституции 1996 года. Как отмечают в Украинском институте национальной памяти, наш конституционализм имеет свои особенности. Главными из них являются демократизм, уважение общественных и индивидуальных прав.

Эти принципы формировались на протяжении веков в соответствии с национальным характером украинцев, образом жизни, ценностями и общественными отношениями.

"Русская правда" Ярослава Мудрого

Первый сборник законов Киевского княжества датируется XI веком. Он содержал нормы уголовного, наследственного, торгового и процессуального законодательства.

"Литовские статуты"

Вобрали в себя правовые традиции Древней Руси и средневековой Европы. Устанавливали границы княжеской власти и защищали права разных публичных сословий.

"Мартовские статьи" Богдана Хмельницкого

Регламентировали политическое, правовое, финансовое и военное положение Украины после Переяславской рады.

Конституция Пилипа Орлика

Конституцию гетмана войска Запорожского Пилипа Орлика 1710 года считают первой письменной конституцией Европы. В ней говорилось об ограничении прав гетмана и необходимости разделения власти на судебную, законодательную, исполнительную.

Фото: Конституция Пилипа Орлика (GettyImages)

"Устав о государственном устройстве, правах и вольностях УНР"

29 апреля 1918 года Центральная Рада приняла Конституцию Украинской Народной Республики. УНР провозглашалась суверенным государством, "самостоятельным и ни от кого независимым". Документ не вступил в силу из-за государственного переворота гетмана Скоропадского.

Конституции советских времен

Во времена Советского союза в УССР принимали конституции в 1919, 1929, 1937 и 1978 годах. Последняя действовала в Украине до 1996 года.

Советские конституции декларировали определенный набор демократических ценностей (общее избирательное право, право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости, свобода совести, слова, печати, собраний и митингов), но они были лишь формальностью и на самом деле служили прикрытием господства тоталитарного режима и коммунистической партии.

При подготовке использовались следующие источники: публикации Украинского института национальной памяти, "Суспільне Культура", Wikipedia, текст Конституции Украины на сайте Верховной рады.