От хабов до акселераторов: что громады закладывают в ПКВ для поддержки молодежного бизнеса

Важность поддержки молодежного бизнеса

В рамках содействия бизнесу молодежи в планах комплексного восстановления речь идет о создании хабов и коворкингов, инкубационных и акселерационных программ, микрогрантов для первых проектов, а также о курсах и стажировках в сотрудничестве с местным бизнесом.

Наиболее прогрессивные громады понимают, что молодежное предпринимательство - возможность удержать молодых специалистов как локальных налогоплательщиков и работодателей, ведь добавленная стоимость и налоги остаются в местных бюджетах.

По словам Елены Шуляк, типичными инструментами для развития молодежного предпринимательства, которые общины закладывают в ПКВ, являются бизнес-инкубаторы с обучением и менторством, акселераторы для начинающих команд, инновационные хабы с доступом к ресурсам и программами цифровой трансформации бизнеса.

"Такой подход является логической реализацией одного из главных принципов восстановления "лучше, чем было", который в восстановлении направлен не только на инфраструктуру, но и на экономику возможностей для молодежи. Это о первом рабочем месте, самозанятости и новых локальных сервисах. Когда громада инвестирует в стартапы и навыки, это способствует ее устойчивому развитию", - убеждена Шуляк.

Предпринимательство молодежи в ПКВ громад: примеры

Нардепка привела несколько примеров. В частности, в Миргородской громаде молодежное предпринимательство вынесено в отдельный блок восстановления: акцент на цифровизации бизнеса, поддержке стартапов и развитии кооперации между молодыми предпринимателями.

Дополнительно планируют логистический центр, стимулирующий розничную и оптовую торговлю, а в среднесрочной перспективе - индустриальный парк как "якорь" для новых производств и сервисов.

На Черниговщине в направлении молодежного предпринимательства делают ставку на программы обмена и стажировок, создание бизнес-инкубаторов, а также запуск инкубационных и акселерационных программ предпринимательства.

Отдельный интересный кейс - Винница с программой "Город молодых", которая объединяет образование и занятость: курсы и стажировку, расширение сети хабов и инструменты интеграции молодежи в современный рынок труда.

"Такие городские программы задают темп: они сшивают образование, первое место работы и поддержку малого бизнеса", - считает Шуляк.

В Житомирской области, добавила она, предусмотрена программа "Развитие молодежной политики Житомирщины", от реализации которой местные власти ожидают роста вторичной занятости молодежи, повышения финансовой и цифровой грамотности и увеличения доли молодых людей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность.

В Шосткинской громаде Сумской области в ПКВ включили создание бизнес-инкубатора с обучением и консультационной поддержкой для тех, кто хочет начать дело, отмечая потенциал активной молодежи. А в Конотопской громаде предлагают инкубатор для стартапов с доступом к ресурсам, менторству, конкурсам и хакатонам и сотрудничеству с местным бизнесом - фактически полный цикл поддержки первых проектов.

"Прогрессивные громады понимают, насколько важно сейчас дать молодежи инструменты, чтобы стартовать дома: от идеи до рабочего места и налогов в местный бюджет. Это инвестиция в будущее громады", - подытожила Елена Шуляк.