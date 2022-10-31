От фрагмента ракеты С-300 погибла целая семья в Харьковской области (фото)

В селе Федоровка (Харьковская область) семья погибла в результате взрыва фрагмента ракеты С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

Затем он принес его во двор по месту жительства, где он сдетонировал. Полиция открыла уголовное производство по данному факту.

Полицейские добавляют, что мужчина нашел в поле недалеко от села неразорванный фрагмент ракеты С-300.

"Событие произошло 29 октября. В результате погибли 47-летний мужчина, его 35-летняя жена и 4-летняя дочь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранеестало известно, что в Харьковской области произошел взрыв неизвестного предмета.

Также в Харьковской области возле пгт Казачья Лопань на мине взорвалась пенсионерка. Она наступила на снаряд, когда пасла коз.

Ранее под Харьковом правоохранители обнаружили еще три тела погибших в селе Черкасские Тишки . Два человека погибли в результате обстрела.

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