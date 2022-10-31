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От фрагмента ракеты С-300 погибла целая семья в Харьковской области (фото)

Фото: От фрагмента ракеты С-300 погибла целая семья в Харьковской области (t.me/police_kh_region)
Автор: Дмитрий Браславский

В селе Федоровка (Харьковская область) семья погибла в результате взрыва фрагмента ракеты С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Событие произошло 29 октября. В результате погибли 47-летний мужчина, его 35-летняя жена и 4-летняя дочь", - говорится в сообщении.

Полицейские добавляют, что мужчина нашел в поле недалеко от села неразорванный фрагмент ракеты С-300.

Затем он принес его во двор по месту жительства, где он сдетонировал. Полиция открыла уголовное производство по данному факту.

Напомним, ранеестало известно, что в Харьковской области произошел взрыв неизвестного предмета.

Также в Харьковской области возле пгт Казачья Лопань на мине взорвалась пенсионерка. Она наступила на снаряд, когда пасла коз.

Ранее под Харьковом правоохранители обнаружили еще три тела погибших в селе Черкасские Тишки . Два человека погибли в результате обстрела.

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