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Пасла коз и наступила на снаряд. Под Харьковом пенсионерка подорвалась на мине

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Харьковская область, Среда 26 октября 2022 09:52
Пасла коз и наступила на снаряд. Под Харьковом пенсионерка подорвалась на мине Фото: под Харьковом пенсионерка подорвалась на мине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харьковской области возле пгт Казачья Лопань на мине подорвалась пенсионерка. Она наступила на снаряд, когда пасла коз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Харьковском районе возле пгт Казачья Лопань на мине взорвалась 71-летняя женщина, которая пасла коз. Она госпитализирована с ранениями", - рассказал он.

Синегубов напомнил, что в регионе действует высокий уровень минной опасности. Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают работы по разминированию территорий. Только за минувшие сутки был обезврежен 291 взрывоопасный предмет.

"Впрочем, пока разминируются только объекты критической инфраструктуры и основные дороги. Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными, не ходить в леса, поля, обочинами дорог и т.д.", - добавил он.

Напомним, ранее под Харьковом правоохранители обнаружили еще три тела погибших в селе Черкасские Тишки. Два человека погибли в результате обстрела.

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