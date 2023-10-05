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"От Дублина до Кишинева": Урсула фон дер Ляен рассказала о сильном сигнале Путину

Четверг 05 октября 2023 13:56
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"От Дублина до Кишинева": Урсула фон дер Ляен рассказала о сильном сигнале Путину Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Состоявшееся в Киеве недавнее заседание Совета министров иностранных дел Европейского союза стало мощным сигналом российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен на саммите в Гранаде, которую цитирует издание El Pais.

Президент Европейской комиссии заявила о своей уверенности в том, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов Америки будет продолжаться несмотря на изъятие Конгрессом помощи Киеву из бюджетного пакта, а также после импичмента спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

"Было очень важно, что президент Байден (Джо Байден, президент США, - ред.) проинформировал нас в начале этой недели о состоянии поддержки Украины со стороны США. Здесь, в ЕС, мы работаем над пакетом 50 миллиардов евро для Украины на период 2024-2027 годов, потому что Украина нуждается в надежности и уверенности в бюджетной поддержке. Как я вижу ситуацию в США, я очень уверена в поддержке Украины со стороны США, над чем работают Штати, так это над сроками", - заявила она.

В частности Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас в центре дискуссии саммита будет поддержка Украины. Также она приветствовала решение президента Владимира Зеленского присоединиться сегодня.

"В понедельник министры иностранных дел ЕС были в Киеве в поддержку Украины, поэтому это мощный сигнал Путину от Дублина до Кишинева, что мы не потерпим агрессии против суверенного государства", - сказала фон дер Ляйен.

Среди других вопросов, которые затронут во время саммита, будет энергетика. Как отметила президент Европейской комиссии, мир сейчас столкнулся с энергетическим кризисом из-за шантажа со стороны России.

Визит президента в Испанию

Сегодня, 5 октября, Владимир Зеленский совершил первую поездку в Испанию с начала полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины.

В настоящее время в Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества, в котором также примет участие президент. Также ожидается, что лидер страны проведет двусторонние встречи, на которых будут договариваться об усилении ПВО Украины.

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Война в Украине Урсула фон дер Ляйен
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