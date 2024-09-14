От дронов до кофеварок: самые необычные аксессуары в авто

Помимо оборудования, делающего пользование машиной более удобным, автопроизводители иногда пытаются превратить автомобиль в нечто другое. По крайней мере, именно такое объяснение приходит в голову, когда видишь комплектацию автомобилей из нашего сегодняшнего обзора.

Honda City + Motocompo

Первое поколение Honda City (1981–1986) было революционным не только из-за новой концепции кузова – суперкомпактного хэтчбека с высокой крышей. Просто в дилерском автосалоне покупатель мог выбрать себе необычную опцию – сложный миниатюрный мопед Motocompo (1185x240x540 мм), помещавшийся в багажнике. Таким образом, конструкторы 1980-х предлагали решать сугубо городскую проблему, известную в наше время как транспорт последней мили.

Имелось в виду, что водитель, через пробки и заполненные парковки не доехав до конечной цели километр-два, мог вытащить из багажника мопед и добраться до места назначения. То есть опция превращала маленькую Honda City в еще меньший транспорт, который мог протиснуться по загруженным улицам.

Конечно, никто не запрещал в выходные кататься на Motocompo где-то на природе, оставив машину-носителя там, где заканчивается асфальт. Но популярности эта опция не пользовалась.

Вообще у этой штуковины было и собственное мотоциклетное название – Honda NCZ 50 Motocompo, но как самостоятельный транспорт развития она тем более не получила. Мопед выпускался только в 1981–1983 годах и набрал за этот период тираж 53,3 тыс. экземпляров – мизер по "хондовским" меркам. Сегодня Motocompo стал желанным предметом для поклонников экзотической двухколесной техники.

Dongfeng Mengshi M-Hero 917+коптер

Спустя сорок лет после городской "Хонды" с мопедом в багажнике примерно в тех же краях выпустили загородную машину с дроном в багажнике. Перевезти человека дальше, чем может доехать машина, коптер не может, но заглянуть за горизонт и снять героическое путешествие с высоты птичьего полета – прошу. Очень строгий с виду китайский внедорожник может быть гибридным или чисто электрическим, и в обеих версиях он имеет достойные ходовые характеристики. Но если говорить о необычной опции, то дрон имеет на борту собственный ангар, откуда стартует, получив голосовую команду из салона. Также по команде водителя он возвращается к машине и садится на свое место в ней.

Данный электромобиль серийно выпускается с начала прошлого года и помимо прочего продается в Европе. В Украине уже есть как минимум одна такая машина. О цене не спрашивайте – она если не космическая, то все равно где-то вместе с дроном у облаков – около 100 тысяч долларов. При этом отметим, что штатный коптер на цену тоже оказывает влияние: доплата за него превышает 10 тысяч долларов.

Fiat 500L+эспрессо

Симпатичный снаружи Fiat 500L образца 2012 года изнутри решили сделать подобным то ли кофейне, то ли уютной гостиной. В штатные опции микровена была включена мини-кофемашина.

Аппарат для приготовления кофе встроился в подлокотник, он готовит настоящий эспрессо, используя капсульную технологию с паром высокого давления. Некоторые внешние черты подсказывают, что Fiat не стал изобретать велосипед (в смысле кофеварку) и привлек к своим кофейным разведкам одну из специализированных компаний с мировым именем.

А чтобы водитель не путал удовольствия от напитка с удовольствием от вождения (с которым у 500L с его двухцилиндровым двигателем не все хорошо), кофеварка может активироваться только во время стоянки.

Если коротко

Не будем здесь анализировать практичность и целесообразность таких смелых опций, о которых говорится в этом материале. Их создатели однозначно молодцы хотя бы потому, что упорно не дают автомобилю окончательно превратиться в банальное средство для перевозки людей – да, удобное и безотказное, но безликое и однообразное, как это уже имеет место с моделями некоторых вполне уважаемых марок. Так что ждем новых ярких изюминок в новых авто, а еще – возможности получить их в свое распоряжение.