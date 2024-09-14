Від дронів до кавоварок: найбільш незвичні аксесуари в авто

Крім обладнання, яке робить користування машиною більш зручним, автовиробники іноді намагаються перетворити автомобіль на щось інше. Принаймні, саме таке пояснення спадає на думку, коли бачиш комплектацію автівок з нашого сьогоднішнього огляду.

Honda City + Motocompo

Перше покоління Honda City (1981–1986) було революційним не тільки через нову концепцію кузова – суперкомпактний хетчбек з високим дахом. Просто в дилерському автосалоні покупець міг обрати собі незвичну опцію – складний мініатюрний мопед Motocompo (1185×240x540 мм), який поміщався в багажнику. В такий спосіб конструктори 1980-х пропонували вирішувати суто міську проблему, відому в наш час як транспорт останньої милі.

Малося на увазі, що водій, через пробки і заповнені парковки не доїхавши до кінцевої цілі кілометр-два, міг витягнути з багажника мопед і дістатися врешті місця призначення. Тобто опція перетворювала маленьку Honda City на ще менший транспорт, який міг протиснутись по геть завантажених вулицях.

Звісно, ніхто не забороняв у вихідні кататись на Motocompo десь за на природі, залишивши машину-носія там, де закінчується асфальт. Але популярності ця опція не мала.

Взагалі у цієї штуковини була і власна мотоциклетна назва – Honda NCZ 50 Motocompo, але як самостійний транспорт розвитку вона тим більше не отримала. Мопед випускався тільки в 1981–1983 роках і набрав за цей період тираж 53,3 тис. екземплярів – мізер за "хондівськими" мірками. Натомість сьогодні Motocompo став жаданим предметом для шанувальників екзотичної двоколісної техніки.

Dongfeng Mengshi M-Hero 917+коптер

Через сорок років після міської "Хонди" з мопедом в багажнику приблизно в тих самих краях випустили заміську машину з дроном в багажнику. Перевезти людину далі, ніж може доїхати машина, коптер не може, але зазирнути за горизонт та зафільмувати героїчну мандрівку з висоти пташиного польоту – прошу. Дуже суворий на вигляд китайський позашляховик може бути гібридним чи суто електричним, і в обох версіях він має гідні ходові характеристики. Але якщо говорити про незвичну опцію, то дрон має на борту власний ангар, звідки стартує, отримавши голосову команду з салону. Так само за командою водія він повертається до машини і сідає на своє місце в ній.

Даний електромобіль серійно випускається з початку минулого року і крім іншого продається в Європі. В Україні вже є як мінімум одна така машина. Про ціну не питайте – вона якщо не космічна, то все одно десь разом з дроном біля хмар – близько 100 тисяч доларів. При тому зазначимо, що штатний коптер на ціну теж впливає: доплата за нього перевищує 10 тисяч доларів.

Fiat 500L+еспресо

Симпатичний зовні Fiat 500L зразку 2012 року зсередини вирішили зробити подібним чи то до кав’ярні, чи то до затишної вітальні. До штатних опцій мікровена було включено міні-кавомашину.

Апарат для приготування кави вбудували в підлокітник, він готує справжній еспресо, використовуючи капсульну технологію з парою високого тиску. Деякі зовнішні риси підказують, що Fiat не став винаходити велосипед (у сенсі кавоварку) і залучив до своїх кавових розвідок одну з спеціалізованих компаній з світовим ім’ям.

А щоб водій не плутав задоволення від напою з задоволенням від водіння (з яким у 500L з його двоциліндровим двигунцем не все гаразд), кавоварка може активуватись тільки під час стоянки.

Якщо коротко

Не будемо тут аналізувати практичність та взагалі доцільність таких сміливих опцій, про які йдеться у цьому матеріалі. Їхні творці однозначно молодці хоча б тому, що вперто не дають автомобілю остаточно перетворитись на банальний засіб для перевезення людей – так, зручний і безвідмовний, але безликий і одноманітний, як це вже має місце з моделями деяких цілком шанованих марок. Тож чекаємо нових яскравих родзинок у нових авто, а ще – можливості отримати їх у своє розпорядження.