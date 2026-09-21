От бизнес-игры до профессии: "Интерпайп" запустил новый сезон образовательной программы для молодежи
В Днепре стартовал третий сезон профориентационной программы "Недели из Интерпайпа" для студентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Старт нового сезона
В Днепровском профессиональном колледже энергетических и информационных технологий после летнего перерыва снова встретились инженеры, технологи и квалифицированные рабочие "Интерпайпа" со студентами.
Во время встреч представители компании рассказывают о своей работе и карьерном пути и отвечают на вопросы молодежи.
Формат подразумевает общение без шаблонных презентаций и официальных речей.
Первое мероприятие нового сезона собрало 130 студентов.
В Днепре начался третий сезон профориентационной программы "Недели из Интерпайпа" для студентов (фото: facebook.com/Interpipe)
Бизнес-игра и системная работа
Одной из особенностей программы является бизнес-игра, в ходе которой студенты могут попробовать себя в разных профессиональных ролях, принимать рабочие решения и увидеть, как специалисты разных направлений взаимодействуют на производстве.
В дальнейшем организаторы планируют новые встречи, посвященные современному производству.
"Интерпайп" системно развивает техническое образование в Днепре с 2019 года.
За это время компания реализовала ряд образовательных и профориентационных проектов, создала современные учебные пространства и организовала технические соревнования.
В настоящее время эти инициативы работают как единая система, помогающая молодежи лучше понимать профессии и возможности в промышленности.
Ранее мы рассказывали, как "Интерпайп" увеличивает процент женщин на производстве .