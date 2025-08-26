От Бахмута до Африки: зачем Кремлю армии ЧВК и как Путин взял их под контроль

Россия массово использует свои ЧВК для войны против Украины и сохранения влияния в других регионах. Какие цели Кремль ставит перед военными компаниями и чем грозит их концентрация в РФ, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

Россия стремится завоевать как можно больше украинских территорий, не сбавляя темпы наступления. Несмотря на удачные операции ВСУ по отражению атак российских военных, на фронте обстановка напряженная. И для поддержки этого напряжения Кремлю нужны люди.

Владимир Путин, спустя три с половиной года войны, все еще не объявил всеобщую мобилизацию, предпочитая действовать скрыто. И в этом ему помогает разветвленная сеть частных военных компаний. Вместо того, чтобы набирать людей прямиком в армию, военное руководство часто прикрывается "добровольческими корпусами", которые напрямую подчиняются министерству обороны.

Большая часть ЧВК или того, что принято называть "частными военными компаниями", задействованы в боевых действиях в Украине. Остальные представляют интересы России далеко за ее пределами – влияют на выборы, следят за добычей ценных ресурсов и поддерживают военные конфликты. Но ЧВК становится все больше, а наличие обширной сети военизированных структур внутри тоталитарного государства – большие риски для власти.

Не только Вагнер

Официально в России запрещена деятельность частных военных компаний. В уголовном кодексе РФ есть статья о наемничестве – она выступает удобным рычагом для контроля над теми, кто решит пойти против власти. Но применили эту статью за всю историю современной России один раз, когда посадили руководителей "Славянского корпуса".

Внутри государственного аппарата ЧВК не просто разрешены – они необходимы, а их деятельность активно поощряется. Еще в мае 2023 года Путин поздравил бойцов ЧВК "Вагнер" со "взятием Бахмута".

И хотя Путин не назвал "Вагнер" частной военной компанией, самим упоминанием "музыкантов", как их называют в военных кругах, он легитимизировал ЧВК Евгения Пригожина. При этом, стоит отметить, что в самой легитимизации как в таковой частные военные компании в РФ не нуждаются. Их деятельность настолько прочно вошла в систему, что без их услуг государству уже не обойтись.

Первые ЧВК в России возникли еще в девяностых. Это были те самые классические военные компании по типу "Антитеррор" (позже переименовали в "Антитеррор-Орел"), которую создал владелец "Внуковских авиалиний" Сергей Исаков. Они называли себя "клубом единомышленников", а занимались, в основном, разминированием и подготовкой персонала в зонах конфликта. Сам же Исаков в 1998 году устроил визит Владимира Жириновского в Багдад и его встречу с Саддамом Хусейном. Собственно, направление одной из российских ЧВК, а вскоре и большинства, было намечено уже тогда.

Россияне на тот момент пытались создать у себя в стране аналоги американских и британских ЧВК, которые регулярно участвовали в локальных конфликтах по всему миру. В материале политического аналитика Игара Тышкевича "Краткий курс о российских ЧВК" эксперт рассказывает, что первой полноценной частной военной компанией можно назвать группу "Царские волки". Ее в 1993 году создал российский политик Дмитрий Рогозин. Компания заключала контракты по охране бизнесменов, сопровождала ценности и вывозила людей из зоны конфликтов.

В нулевых свои ЧВК стали создавать большие российские холдинги и корпорации. В этом случае военные компании органично "выросли" из служб безопасности, например "Луком-А" – ЧВК компании "Лукойл". Саму структуру создали выходцы из КГБ группы "Вымпел" – спецподразделения КГБ, а позже и ФСБ. Наемники "Луком-А" занимались охраной объектов нефтедобычи в Ираке и шпионажем. Но назвать их ЧВК в классическом смысле нельзя, как и многие российские военизированные группировки.

"В целом в РФ, если брать военизированные структуры, учреждаемые коммерческими компаниями, или частными лицами, которые могут выполнять роль охранных или частных военных компаний, то таких по состоянию на сегодняшний день около 40-45. Часть из них на слуху, но их, опять же, нельзя называть ЧВК", – говорит Тышкевич в комментарии РБК-Украина.

Специфика российских ЧВК поменялась в 2014 году, когда Кремлю понадобились военизированные структуры, которых можно привлекать к боевым действиям в Украине. "Светить" солдат регулярной армии им не хотелось. В 2015 году российское руководство вспомнило о бойцах "Славянского корпуса", которые на тот момент находились в Сирии вместе со спецназовцем Дмитрием Уткиным с позывным "Вагнер". Для ЧВК сразу же нашли куратора – Евгения Пригожина, которого расценивали как человека без особых политических амбиций. Так в России появилась ЧВК "Вагнер".

Центр рекрутинга ЧВК "Вагнер" (фото: Getty Images)

За несколько лет "Вагнер" стал одной из самых влиятельных военных компаний, выполняя задания повышенной сложности. В 2015 году Пригожин взял контракты на обеспечение безопасности объектов “Роснефти” и “Газпрома” в Северной Африке и Венесуэле, а в 2016 "вагнеровцы" уже получили подряды на подготовку спецназа в Эквадоре, ЦАР, Мадагаскаре, Зимбабве и других странах африканского континента. Пригожин даже одно время предоставлял своих политтехнологов для проведения выборов на Мадагаскаре.

Военизированные группы стали очень ценным ресурсом для войны, которую Россия вела с Украиной с 2014 по 2022 год. Можно было не использовать вооруженные силы, решать вопросы руками наемников и говорить "нас там нет", что и транслировал Кремль. Параллельно с "Вагнером" появились и другие, скажем так, боевые ЧВК – "Мор", "Патриот" (ее связывают с экс-министром обороны РФ Сергеем Шойгу).

Активно военные компании стали создавать и на оккупированных территориях Украины. К примеру, в захваченном Крыму буквально за несколько лет "выросли" "Таврида", "Вежливые люди", "Черное море", "Византия". Они и подобные им занимались вывозом ценностей из захваченных городов Украины, а также эвакуацией, часто, по заказу.

В России и на оккупированных территориях также сформировалось так называемое "казачество". Его нельзя назвать ЧВК в полной мере – да, у них есть собственная структура командования, они получают средства из нескольких источников, выполняют функции охраны и обороны, ездят в "командировки" на постсоветское пространство. Но вся эта деятельность регулируется особым законом о казачестве, как бы абсурдно это не звучало.

"Поэтому формально с российской точки зрения это просто казачество, это и не охранная структура, и не государственная структура, что-то посередине. Но да, по признакам, это определенная милитаризованная структура, которая занимается и силовой составляющей, но также выполняет и идеологические функции", – отмечает Тышкевич.

Пересмотреть свое отношение к ЧВК в целом российское руководство заставил "Вагнер". Сами же "музыканты" по началу не были задействованы в большой войне РФ против Украины. Пригожин тщательно берег свой контингент и держал его в Африке, набирая в ряды "местного Вагнера" менее опытных и ценных бойцов. Полный карт-бланш ему дали тогда, когда разрешили вербовать заключенных. По этому случаю Пригожин часто ездил в российские колонии и искал подходящих для себя бойцов. "Нам нужны ваши криминальные таланты!" – восклицал он, стоя на плацу перед преступниками.

Все поменялось после мятежа Пригожина. Он произошел буквально через месяц после того, как Путин поблагодарил его "вагнеровцев" за оккупацию Бахмута – в июне 2023 года. После ряда конфликтов с российским военным руководством Пригожин пошел "на Москву", но его остановили, а позже он погиб в авиакатастрофе. Вместе с ним погиб первый "вагнер" – Дмитрий Уткин. После этого в Кремле пересмотрели свое отношение к ЧВК в целом.

Похороны Пригожина и Уткина в Новосибирске (фото: Getty Images)

Широкий круг российских интересов

В 2023 году в России решили, что ЧВК должны быть под строгим контролем и учетом. Сегодня большинство российских военных компаний, если они идут в зону боевых действий, заключают контракты с минобороны РФ. Большая часть "вагнеровцев" пошли подписывать договоры с министерством после смерти Пригожина. Такие же отношения с военным руководством имеют "боевые" ЧВК по типу "Редут" и "Медведы".

"На сегодняшний день бывшие российские ЧВК, такие как "Вагнер", "Редут", "Медведы" и другие, интегрированы в структуры министерства обороны или Росгвардии с обязательным заключением контрактов на прохождение военной службы", – отмечают в Главном управлении разведки Минобороны Украины в комментарии РБК-Украина.

Всего в войне с Украиной так или иначе задействованы почти все российские ЧВК – в большей или меньшей степени. Одни занимаются вербовкой и подготовкой бойцов, среди них "Андреевский Крест" – члены ЧВК готовят наемников в рамках "православного военного похода Кремля". Другие участвуют в боевых действиях напрямую. Например, ОДШБ "Ветераны" (не является классической ЧВК, но имеет ее признаки) – их наемники участвовали в операции "Труба" в Авдеевке, за что их потом похвалил Путин.

Источники РБК-Украина в спецслужбах называют ряд ЧВК и БАРС (боевой армейский резерв страны – ред.), которые воюют в Украине. Среди них ДШРГ "Русич", "Таврида", БАРС-13 ("Русский легион"), Батальон "Тигр", ЧВК "Конвой", "РСБ-Групп", "Редут", "Ястреб", "Волки", "Ахмат" и "Камертон".

"ЧВК в РФ имеют отдельные признаки стандартной военной структуры формирования подразделений и условно представлены боевыми отрядами и штурмовыми группами. Они состоят из ветеранов армии и спецслужб, действующих военных, бывших завербованных заключенных, добровольцев. Российские ЧВК подчиняются Главному управлению Генерального штаба из РФ (более известному как ГРУ)", – отмечают источники в спецслужбах.

Задания у ЧВК в зоне боевых действий тоже разные. Тех, кого набирают в "мясные штурмы", не жалеют и сразу отправляют на передний край, других – тех, кто поопытнее, используют для иных целей. Среди главных задач – тот же вывоз ценностей и эвакуация нужных для РФ людей.

"Иные военные формирования, которые не входят в состав регулярных ВС РФ и принимают непосредственное участие в вооруженной агрессии против Украины, были объединены в так называемый "добровольческий корпус" минобороны РФ. Формирование "добровольческого корпуса" было начато соответственно приказу министра обороны РФ с февраля 2023 года", – отмечают в ГУР МО Украины.

Другая часть контингента российских ЧВК активно расширяет сферу влияния РФ на разных континентах. Для того, чтобы сохранить свои интересы в Африке, в России под один зонт собрали так называемый "Африканский корпус", за основу которого взяли бойцов ЧВК "Вагнер". Общее руководство корпуса осуществляет замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

"Африканский корпус" задействован в Ливии, Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинее, Нигере, Судане, Чаде и Того. Везде – разные задания, но все они касаются сохранения влияния или бизнес-интересов России. Например, в Буркина-Фасо находится военный контингент в составе 100 бойцов. Они обучают местных военных и охраняют президента переходного периода Ибрагима Траоре.

Жители Нигера с флагом ЧВК "Вагнер" (фото: Getty Images)

А в ЦАР Россия пытается закрепить доступ к драгоценным камням и урану, получив контроль над рудниками и логистикой. Но в Центральноафриканской республике с этим есть проблемы. Там знают "Вагнер", но еще не знают "Африканский корпус", и новым наемникам туда сложно войти – местные не принимают "ребрединг".

Всего российских военных на африканском континенте около 8 тысяч, о чем говорят в ГУР. И военное руководство планирует увеличивать эту цифру. Еще часть ЧВК сосредоточены в Венесуэле – там они сторожат нефтяные объекты, в Ливане и ОАЭ – охраняют местных "випов", на Балканах и во многих других регионах по всему миру.

Стоит отметить, что многие наемники, пройдя войну в Украине, называют Африку курортом. В комментариях СМИ бойцы того же "Вагнера" на условиях анонимности признавались, что многие их "коллеги" по ЧВК погибли в Украине, а те, кто остался, были рады перевестись в африканские страны, в которых сегодня формируется новый "Вагнер".

"С хорошим оружием и поддержкой не западло в лоб штурмовать бармалеев за песчаными дюнами. А вот брать Бахмут – тяжеловато. Тактики нет у "Вагнера", просто и противников достойных не было. То, что Пригожин говорил про украинцев, он ни про кого не говорил, даже про турков. И вот теперь все перевернулось", – отмечает один из бойцов в комментарии "Север. Реалии".

Замедленная бомба

Частная военная компания, пусть даже и не в ее классическом виде, – очень удобный для России ресурс. Главным образом, это возможность проводить мобилизацию без ее фактического объявления.

ЧВК часто спасали Кремль от обвинений в разжигании военных конфликтов, потому что Путин всегда мог сказать, что вооруженные силы России не задействованы, а наемники к регулярной армии не относятся. А сегодня, во время полномасштабной войны можно вести скрытую вербовку людей в частные военные компании, а не в армию, которая за годы боевых действий стала синонимом бесчеловечного обращения к солдату.

"Высшее военное и политическое руководство России активно привлекает частные военные компании с целью выполнения соответствующих задач, которые в силу политических или военных причин не могут быть выполнены регулярными войсками России", – добавляют источники в спецслужбах.

Новобранцам говорят, что частная структура – это не армия, поэтому отношение и обеспечение будут в разы лучше. Причем, большинство завербованных даже не смущает, что от них требуют подписать контракт с министерством обороны. Им это преподносят как простую формальность.

Еще ЧВК очень выгодны тем, что погибший наемник – это не погибший солдат. Его семье не надо платить, а за его преступления не надо отвечать. Как и за его проигрыш – это еще один немаловажный фактор. Победы частных компаний государство припишет себе, а в поражении обвинит ЧВК.

Но есть и существенный минус частных военных компаний, тем более в таком количестве. ЧВК так или иначе финансируются и подчиняются определенным политическим силам, даже если это коммерческие корпорации.

Эксперты отмечают, что в будущем в РФ будут действовать целые так называемые "корпоративные армии", которые будут снабжены, в том числе, своими системами ПВО.

Сегодня в России четкая и тоталитарная вертикаль власти, где президент решает все. Но история показывает, что в деспотичном государстве, особенно состоянии изнурительной войны, может произойти внутренний конфликт. Случится он или нет – вопрос времени. Но политические элиты к этому времени будут вооружены своими личными армиями с существенным боевым опытом.