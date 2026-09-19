От 800 до 1000 гривен: кто может получить доплату к пенсии

Некоторые украинцы могут получить доплату за особые заслуги перед государством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Речь идет об украинских олимпийских чемпионах и других выдающихся спортсменах, имеющих особые заслуги перед государством.
Выплата рассчитывается от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года этот показатель составляет две тысячи пятьсот девяносто пять гривен.
Размеры доплат следующие:
Наибольшую сумму, 908,25 гривны ежемесячно, в 2026 году получат спортсмены с наибольшим количеством побед.
Пенсия за особые награды не является самостоятельной выплатой. Она прилагается к основной пенсии, которую человек уже получает по закону – по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.
То есть спортсмен, отвечающий критериям закона, получает обычную пенсию плюс доплату за особые заслуги.
Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" №1767-III определяет категорию "выдающиеся спортсмены". К ней относятся победители Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных глухих игр, а также чемпионы и рекордсмены мира и Европы.
Конкретный размер доплаты зависит от количества побед или чемпионских титулов человека.
Размеры надбавок утвердили приказом Министерства социальной политики Украины от 27 декабря 2017 №2054. Они привязаны к прожиточному минимуму, поэтому меняются вместе с ним.
Между тем "Укрпочта" объяснила, изменяются ли графики работы отделений из-за разделения воздушных тревог на "желтую" и "красную" .
В компании заявили, что почтовые, финансовые и социальные услуги продолжают оказывать по ранее установленным правилам безопасности.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что семьи с пострадавшими от войны детьми могут получить денежную помощь от ЮНИСЕФ.
Размер выплат зависит от конкретной программы и обстоятельств, при которых оказалась семья.