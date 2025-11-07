От 50-60 тысяч гривен: Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов в ВСУ

Новые контракты для Вооруженных сил Украины будут предусматривать выплаты от 50-60 тысяч гривен и отсрочку от службы после завершения контракта. Также контракты смогут подписать действующие военные.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль во время брифинга 7 ноября.
Шмыгаль отметил, что контракты будут рассчитаны на срок от двух лет, а после завершения контракта военнослужащий получит отсрочку от мобилизации. Будут также доступны однолетние контракты - но без опции отсрочки.
Относительно денежного обеспечения, добавил министр, Генеральный штаб Украины провел ряд опросов среди военных. По результатам опросов было определено, что базовый уровень, которого будет хватать военным - 50-60 тысяч гривен. Эту цифру решено взять, как базовую для выплаты по новым контрактам в ВСУ.
Для того, чтобы новая модель была внедрена, нужны изменения в постановления Кабинета министров и в законодательство в целом. Шмыгаль заверил, что документы находятся на согласовании и будут вынесены на публичное обсуждение в начале 2026 года.
Обновлено. Позже Шмыгаль подробно рассказал, что именно планируется внедрить в контрактной службе в украинской армии:
"Сейчас готовим необходимые изменения в законодательство. Планируем, что система заработает в начале 2026 года", - добавил министр.
Отметим, 3 ноября Шмыгаль сообщил, что Министерство обороны по поручению президента Владимира Зеленского начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих, а также соответствующие изменения в законодательство.
Сам Зеленский сообщал, что сейчас продолжаются консультации по конкретным суммам и механизмам финансирования новой системы контрактов для военнослужащих. Финансовое обеспечение армии будет увеличиваться.