От 50-60 тысяч гривен: Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов в ВСУ

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Новые контракты для Вооруженных сил Украины будут предусматривать выплаты от 50-60 тысяч гривен и отсрочку от службы после завершения контракта. Также контракты смогут подписать действующие военные.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль во время брифинга 7 ноября.

Шмыгаль отметил, что контракты будут рассчитаны на срок от двух лет, а после завершения контракта военнослужащий получит отсрочку от мобилизации. Будут также доступны однолетние контракты - но без опции отсрочки.

Относительно денежного обеспечения, добавил министр, Генеральный штаб Украины провел ряд опросов среди военных. По результатам опросов было определено, что базовый уровень, которого будет хватать военным - 50-60 тысяч гривен. Эту цифру решено взять, как базовую для выплаты по новым контрактам в ВСУ.

Для того, чтобы новая модель была внедрена, нужны изменения в постановления Кабинета министров и в законодательство в целом. Шмыгаль заверил, что документы находятся на согласовании и будут вынесены на публичное обсуждение в начале 2026 года.

Обновлено. Позже Шмыгаль подробно рассказал, что именно планируется внедрить в контрактной службе в украинской армии:

  • Четкие сроки службы: контракты будут варьироваться от одного до пяти лет. При этом для контракта сроком на 2-5 лет предусматривается отсрочка от мобилизации на срок в 12 месяцев после его завершения.
  • Базовое денежное обеспечение контрактника будет составлять от 50-60 тысяч гривен. Это - без учета надбавок, повышенных боевых выплат, бонуса за подписание контракта. Чем больше срок подписания контракта, тем больше бонусы.
  • Контрактники будут самостоятельно выбирать бригаду и должность.
  • Возможность заключить контракт предоставят прежде всего действующим военнослужащим.

"Сейчас готовим необходимые изменения в законодательство. Планируем, что система заработает в начале 2026 года", - добавил министр.

Фото: министр обороны Денис Шмыгаль / Telegram

Отметим, 3 ноября Шмыгаль сообщил, что Министерство обороны по поручению президента Владимира Зеленского начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих, а также соответствующие изменения в законодательство.

Сам Зеленский сообщал, что сейчас продолжаются консультации по конкретным суммам и механизмам финансирования новой системы контрактов для военнослужащих. Финансовое обеспечение армии будет увеличиваться.

