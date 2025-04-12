Пенсию свыше 10 тысяч гривен получают 1,5 млн украинцев: сколько платят остальным

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. На пенсию свыше 10 тысяч может рассчитывать каждый седьмой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

По данным ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2025 года размер пенсий распределяется следующим образом:

до 3000 гривен - 3,9%, 398 267 человек, средняя пенсия - 2 282,97 гривен,

от 3001 до 4000 гривен - 32,3%, 3 340 489 человек, средняя пенсия - 3 341,83 гривен,

от 4001 до 5000 гривен - 20,4%, 2 105 500 человек, средняя пенсия - 4 509,69 гривен,

от 5001 до 10000 гривен - 28,9%, 2 987 845 человек, средняя пенсия - 6 857,93 гривен,

более 10000 гривен - 14,5%, 1 499 274 человек, средняя пенсия - 15 643,69 гривен.

Напомним, средний размер пенсии на 1 апреля 2025 года составил 6 341,11 гривен. Пенсии выросли на 552,06 гривен или на 9,5%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 12 255 человек до 10 331 375.

Пенсии и инфляция

Ускорение роста цен в Украине привело к тому, что реальные пенсии (с учетом инфляции) начали сокращаться. Потребительские цены в марте 2025 года были на 14,6% выше, чем год назад. При этом пенсии выросли всего на 10,4%.

В госбюджете на 2025 год социальные расходы заморожены. Это касается как прожиточного минимума, так минимальной зарплаты, от которых зависят пенсии отдельных категорий.

Более того, Бюджетная декларация 2025-2027 годы предполагает, что повышения социальных стандартов не будет и в последующие годы. Согласно документу, "в 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году".

Таким образом, единственной формой повышения пенсий будет их индексация.