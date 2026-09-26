Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность

Главное: Граница ответственности : коммунальщики подают теплоноситель только до стены дома, а работа циркуляционных и подкачивающих насосов лежит исключительно на совладельцах.

: коммунальщики подают теплоноситель только до стены дома, а работа циркуляционных и подкачивающих насосов лежит исключительно на совладельцах. Смета : покупка генератора для высотки стоит около 2,5 млн гривен (ориентировочно 6 000 гривен с квартиры), а мощная гибридная СЭС по программе – до 6 млн гривен.

: покупка генератора для высотки стоит около 2,5 млн гривен (ориентировочно 6 000 гривен с квартиры), а мощная гибридная СЭС по программе – до 6 млн гривен. Грантовые программы : государство компенсировало до 70% стоимости техники по программе "ГринДИМ", однако из-за исчерпания финансового лимита прием новых заявок приостановлен.

: государство компенсировало до 70% стоимости техники по программе "ГринДИМ", однако из-за исчерпания финансового лимита прием новых заявок приостановлен. Правила лифтовой безопасности : аварийная система только дотягивает кабину до ближайшего этажа, поэтому пользоваться подъемником за 15 минут до отключений не стоит.

: аварийная система только дотягивает кабину до ближайшего этажа, поэтому пользоваться подъемником за 15 минут до отключений не стоит. Юридическая обязанность: владельцы квартир на первых этажах не имеют права отказываться от взносов на оборудование, а решение собрания можно легитимно принимать через "Дія.Підпис".

Главным зимним вызовом для большинства украинских многоэтажек остаются длительные отключения света. Ведь отдельная зарядная станция в квартире обеспечит работу ноутбука или роутера, но не поднимет воду на 15-25 этажи, не запустит циркуляционные насосы в подвале и не согреет крышные котельные.

Большинство горожан зависят именно от централизованных систем: по данным исследования Gradus Research по заказу Украинской ассоциации девелоперов в 2025 году, 88% киевлян проживают именно в многоквартирных домах. При этом 85% опрошенных стремятся улучшить свои условия: в частности, 50% указывают на износ коммуникаций, а 28% – на ненадлежащее техническое состояние самого здания.

Фото: На что больше всего жалуются жители столичных многоэтажек (инфографика РБК-Украина)

В таких условиях угроза длительных блэкаутов превращает подготовку дома в вопрос выживания инфраструктуры. Поэтому совладельцам важно заблаговременно определить уязвимые инженерные узлы и разобраться, какое именно оборудование реально способно обеспечить их работу

Критические точки и техника

Главная техническая опасность зимнего обесточивания многоэтажки – остановка циркуляции воды и тепла. Однако в такой ситуации жителям важно понимать распределение зон ответственности.

Как объясняет эксперт по вопросам публичных услуг и инфраструктуры Олег Гарник в комментарии РБК-Украина, теплоснабжающее предприятие по закону отвечает за подачу энергии только до точки распределения или узла коммерческого учета на входе в дом. Все, что происходит дальше в сетях здания, – зона ответственности совладельцев.

Следовательно, если из-за отключения электричества домовые насосы не поднимают тепло или воду наверх, решать проблему город не обязан.

Поэтому насосные группы, автоматика индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и котельные становятся первоочередными объектами для резервного питания. Однако обеспечить их бесперебойную работу оказывается значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Как отмечает председатель правления столичного ОСМД "Сырецкий Бояр" Елена Сваричевская в комментарии РБК-Украина, при подготовке проекта энергонезависимости собственного дома сначала казалось, что инверторы будут лучшим решением. Однако после расчетов выяснилось, что даже 100 кВт инверторной мощности для дома в 27 этажей было бы недостаточно для длительной автономной работы.

Поэтому, добавляет она, пришлось интегрировать генератор мощностью 136 кВА с инверторной системой. Его главная задача – автоматически подключаться после разрядки аккумуляторов, заряжать их и снова выключаться.

"В результате во время отключений продолжали работать две котельные, шесть лифтов, насосное оборудование, освещение мест общего пользования и придомовой территории, диспетчеризация и другие критически важные системы дома", – рассказывает председатель правления.

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Что касается лифтов, то, как указывает CEO группы компаний "Евроформат" Игорь Ткаченко в комментарии РБК-Украина, система автоматической эвакуации не поддерживает обычную работу лифта часами. Она выполняет один короткий аварийный цикл: за счет собственных аккумуляторов довозит кабину до ближайшего этажа и открывает двери.

Постоянное движение лифтов от генератора требует отдельного технического проекта из-за пусковых токов, отмечает Ткаченко. Впрочем, обесточивание падением не грозит, ведь кабину надежно удерживает механический тормоз. Настоящую же опасность несут только попытки выбраться самостоятельно.

Практика содержания техники и сохранения тепла

Даже после успешного монтажа оборудования возникает вопрос его ежедневной эксплуатации. Как отмечает председатель правления ОСМД "Монте плаза" Оксана Владимирова в комментарии РБК-Украина, в их доме текущее обслуживание техники (осмотр, заправка) ведут консьержи, тогда как аварийное – электрик и подрядчик.

В то же время в доме заранее позаботились о простых мерах энергосбережения, чтобы не перегружать резервные системы:

погодное регулирование имеющейся автоматики котельной и снижение температуры теплоносителя на ночь;

утепление входных дверей 1-го этажа (сквозняк через лифтовую шахту очень быстро вытягивает тепло);

наличие малого портативного генератора на случай сбоя основного оборудования во время работ.

Финансовая модель автономии

Для крупной многоэтажки внедрение полноценной автономии – это миллионные бюджеты, которые невозможно собрать без четкой финансовой стратегии и комбинирования источников.

Показательным в этом плане стал опыт ОСМД "Сырецкий Бояр", где решили не ждать сторонней помощи, а действовать поэтапно. Как рассказывает глава правления Елена Сваричевская, первым шагом стала срочная покупка генератора, чтобы пережить зиму с теплом и водой.

"Общая сумма проекта составила около 2,5 млн гривен. Мы определили ориентировочный взнос около 6000 гривен с квартиры, открыли отдельный счет добровольных взносов и начали объяснять жителям, зачем это нужно", – отмечает глава ОСМД.

Благодаря этому, добавляет она, за месяц удалось собрать примерно 1,5 млн гривен, что позволило внести оплату за генератор и начать работы.

Однако закрыть все потребности высотки только топливом было бы слишком дорого в эксплуатации. Поэтому правление параллельно подало заявку на городскую программу софинансирования "70/30", которая позволила установить гибридную солнечную электростанцию.

По словам Елены Сваричевской, общая стоимость проекта составила около 6 млн грн: 70% профинансировал город, а 30% – совладельцы дома. В итоге в рамках этого проекта дому удалось установить:

три инвертора общей мощностью 130 кВт;

30 аккумуляторных батарей общей емкостью 153 кВт·ч;

80 солнечных панелей.

В то же время расходы на топливо, указывает председатель правления, рассчитывали отдельно в соответствии с фактическим использованием генератора. Поэтому в самые сложные холодные месяцы жители платили в среднем около 300 гривен с квартиры в месяц.

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Однако хотя городские и государственные программы финансирования работают, спрос часто превышает их финансовые возможности.

"Сами механизмы участия в таких программах наработаны органами местного самоуправления уже давно… Проблема заключается в недостаточных ресурсах местных бюджетов для удовлетворения всех заявок от ОСМД, ЖСК, управляющих на участие в таких программах", – подчеркивает Олег Гарник.

Похожая ситуация и на общегосударственном уровне. Как отметила пресс-служба ГУ "Фонд энергоэффективности" в комментарии РБК-Украина, государственная программа "ГринДИМ" предоставляла ОСМД безвозвратные гранты на покрытие 70% стоимости солнечных станций и тепловых насосов. Средняя стоимость проектов составляла 1,8 млн гривен.

Программа уже профинансировала 250 домов, однако из-за исчерпания выделенного лимита в 100 млн гривен прием новых заявок приостановлен. Возобновление, сообщили в пресс-службе, пока не планируется, а Фонд обрабатывает ранее поданные заявки.

Те же, кто успел, успешно прошли зиму: по данным Фонда, столичное ОСМД "Затишна оселя -14" более 30 часов держалось на генерации и не сливало отопление, а одесское ОСМД "Задиак" питало системы 5 суток.

Какие еще программы действуют в Украине

В то же время совладельцы могут воспользоваться рядом других государственных, донорских и банковских инструментов:

"СвітлоДім" для быстрого старта: одноразовая безвозвратная помощь из резервного фонда госбюджета, которую оформляют через "Дію" на срочную закупку генераторов или систем накопления (аккумуляторы, солнечные панели). Правительство возмещает от 100 до 300 тыс. гривен в зависимости от этажности дома.

Льготные кредиты "5-7-9%": государственные льготные кредиты, которые могут получить ОСМД и ЖСК. Сумма кредита может достигать до 3 млн гривен на срок до 3 лет. Государство компенсирует процентную ставку: 0% в первый год, 5% во второй и 7% в третий год.

"ВідновиДІМ" для поврежденного жилья: программа за средства ЕС, которая предоставляет ОСМД в зонах боевых действий 100% компенсации на капитальный ремонт фасадов, кровли, окон и инженерных систем. Однако прием новых заявок временно приостановлен для адаптации программы под регламенты Ukraine Facility.

"Энергодом": гранты от Фонда энергоэффективности на уровне 40-70% стоимости работ. Программа покрывает модернизацию индивидуального теплового пункта, внутренних сетей и утепление дома, что существенно снижает теплопотери и потребность в сверхмощных резервных системах. Однако прием новых заявок также временно приостановлен для адаптации программы под регламенты Ukraine Facility.

Местные программы софинансирования: муниципальные инициативы в разных городах, где из местного бюджета возмещают от 50% до 80% расходов на оборудование или же гасят проценты по банковским кредитам.

Фото: Какие инструменты поддержки многоэтажек еще действуют в Украине (инфографика РБК-Украина)

Эти инструменты можно комбинировать между собой на разных этапах. Например, закрыть срочную потребность в технике через быструю выплату "СвітлоДім", а для масштабного проекта привлечь льготный кредит "5-7-9%", процентную ставку или часть тела которого можно компенсировать через местную муниципальную поддержку.

Юридическая плоскость: как легально принять решение в домах с ОСМД и без него

Приобрести генератор или податься на программы софинансирования, указывает Олег Гарник, можно даже в домах без ОСМД. Например, через обычный ЖЭК или частную управляющую компанию.

Однако управляющий не имеет права делать это самостоятельно. Как подчеркивает эксперт, поскольку речь идет об общем имуществе, решение общего собрания совладельцев с надлежащим протоколом является обязательным для всех.

Во время войны многие владельцы квартир находятся за границей, однако это не мешает сбору кворума. Как указывает соосновательница и координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко, сейчас можно абсолютно легитимно собирать голоса и подписывать опросные листы с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

Другой распространенный барьер – отказ жителей первых этажей скидываться на оборудование, которым они якобы не пользуются (подкачивающие насосы или лифты). Юридически такая позиция беспочвенна.

Как объясняет Татьяна Бойко, обязанность содержать общее имущество вытекает из самого факта права собственности на квартиру и рассчитывается пропорционально ее площади, а не зависит от факта физического пользования имуществом. Из-за этого ОСМД имеет право обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности.

"Судебные процессы требуют времени и ресурсов, поэтому ключевым инструментом правления является превентивная коммуникация. Практика показывает, что 80 процентов вопросов в ОСМД решаются досудебной работой, общением", – добавляет Бойко.

Что делать прямо сейчас: чек-лист для жителя

Для старта проекта энергонезависимости дома, советует Елена Сваричевская, не обязательно ждать, пока решение предложит именно правление ОСМД. Сначала неравнодушные жители могут сами сформировать небольшую инициативную группу.

"Если есть хотя бы несколько человек, готовых взять на себя инициативу, собрать информацию и начать действовать, это уже может стать первым шагом к энергетической независимости дома", – отмечает Сваричевская.

Далее, на основе опыта ОСМД "Сырецкий Бояр", такой группе стоит выяснить у специалистов мощность критического оборудования. Расходы же на топливо стоит начислять по факту – помесячно за отработанными часами пропорционально площади квартир.

Кроме того, чтобы не терять время до морозов, лучше действовать поэтапно. Сначала собрать деньги на генератор под жизненно необходимые системы, а более дорогие инверторы попытаться закупить позже по городским программам вроде "70/30".

Важным пунктом также является безопасность в подъезде. Как отмечает Игорь Ткаченко, жителям следует проверить, имеют ли лифты системы автоматической эвакуации до ближайшего этажа, когда аккумуляторы в последний раз тестировали под нагрузкой и есть ли у аварийной службы круглосуточный доступ к машинному помещению.

Самим жителям, добавляет он, стоит не заходить в кабину за 15 минут до обесточивания, ведь график дает ориентир, но не гарантирует точного времени. Например, в пики самых масштабных отключений компания обрабатывала до 2500 вызовов в месяц, куда входят как освобождение застрявших пассажиров, так и другие аварийные обращения.

В конце концов, вопрос автономии дома в периоды блэкаутов часто ложится на самих жителей. Однако совместные расходы и организационные сложности могут окупиться в первый же длительный мороз, когда многоэтажка остается функциональным домом.

"Были и задержки, и технические неполадки, и моменты, когда новое оборудование требовало дополнительной настройки. Но жители поддерживали нас, помогали, и все эти сложные этапы мы проходили вместе", – подытоживает Елена Сваричевская.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Можно ли организовать автономию в доме без создания ОСМД?

– Да. Принять решение о закупке техники или участии в программах можно через ЖЭК или управляющую компанию, но исключительно при наличии официального протокола общего собрания совладельцев.

– Как проголосовать за покупку генератора, если владельцы за границей?

– Закон позволяет собирать подписи дистанционно. Жители могут заверить опросные листы с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), даже если это прямо не прописано в уставе.

– Может ли упасть кабина лифта в шахту из-за внезапного отключения света?

– Нет, так как в типовых подъемниках срабатывает механический тормоз, который мгновенно фиксирует кабину.

– Как распределяются текущие расходы на топливо для генератора?

– Обычно средства начисляют помесячно за фактически отработанные часы. Сумма делится между всеми владельцами квартир пропорционально их жилой площади.

– Какие простые меры помогают сохранить тепло в подъезде без значительных затрат?

– Эксперты советуют утеплить входные двери первого этажа, чтобы сквозняк из шахты лифта не вытягивал тепло, и настроить автоматику котельной на ночное снижение температуры.