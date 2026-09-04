Киевщина получила новую партию энергооборудования для подготовки к зиме
Предприятия критической инфраструктуры в Киевской области получили новую партию помощи для энергетического сектора. Оборудование поступило через хабы Министерства энергетики Украины от европейских партнеров, часть помощи уже направили непосредственно в регион.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэнергетики.
Со складов хабов Министерства энергетики Украины в предприятия критической инфраструктуры Киевщины доставили 33,6 тонны энергетического оборудования . Помощь оказали Литва и Финляндия.
Что передали Украине
Наибольшую часть поставки обеспечила финская компания Fingrid Oyj – регион получил от нее почти 22 тонны оборудования. Еще больше 11 тонн поступило от литовской компании Litgrid AB. В эту партию, в частности, вошли трансформаторы разного напряжения.
Среди прочего оборудование, которое передали в Киевскую область, - дизельные генераторы и комплекты автоматических выключателей.
В Министерстве энергетики отмечают, что это оборудование поможет энергетикам области подготовиться к осенне-зимнему периоду.
Поставка в Киевскую область стала частью более широкой поддержки украинской энергетики со стороны международных партнеров.
По данным Минэнерго, в течение 24-30 августа две области Украины получили от партнеров энергетическое оборудование общей стоимостью почти 1,8 млн. евро.
Контекст новости
Российские кафиры планируют снова бить по энергетике этой зимой, предупреждает украинская разведка. Под угрозой атак также может оказаться газотранспортная система и объекты газодобычи в Полтавской и Харьковской областях.
Кроме энергетики, враг может атаковать и другую важную инфраструктуру. Министр энергетики Денис Шмигаль предполагает, что этой зимой РФ может сосредоточиться на ударах по водоснабжению.
Напомним, Киев уже формирует материальный резерв на зиму - в частности, продовольственные наборы и алгоритм действий городских служб в чрезвычайной ситуации.