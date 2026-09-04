Киевщина получила новую партию энергооборудования для подготовки к зиме

Предприятия критической инфраструктуры в Киевской области получили новую партию помощи для энергетического сектора. Оборудование поступило через хабы Министерства энергетики Украины от европейских партнеров, часть помощи уже направили непосредственно в регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэнергетики .

Со складов хабов Министерства энергетики Украины в предприятия критической инфраструктуры Киевщины доставили 33,6 тонны энергетического оборудования . Помощь оказали Литва и Финляндия.

Что передали Украине

Наибольшую часть поставки обеспечила финская компания Fingrid Oyj – регион получил от нее почти 22 тонны оборудования. Еще больше 11 тонн поступило от литовской компании Litgrid AB. В эту партию, в частности, вошли трансформаторы разного напряжения.

Среди прочего оборудование, которое передали в Киевскую область, - дизельные генераторы и комплекты автоматических выключателей.

В Министерстве энергетики отмечают, что это оборудование поможет энергетикам области подготовиться к осенне-зимнему периоду.

Поставка в Киевскую область стала частью более широкой поддержки украинской энергетики со стороны международных партнеров.

По данным Минэнерго, в течение 24-30 августа две области Украины получили от партнеров энергетическое оборудование общей стоимостью почти 1,8 млн. евро.