От +10 до -6. Синоптики рассказали о погодных "качелях" сегодня

В Украине в среду, 30 ноября, осадков не предвидится. Местами лишь небольшой снег и порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Облачно, без осадков, лишь в большинстве северных областей ночью небольшой снег. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Ветер

восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура

ночью 0-5° мороза, в Карпатском регионе и на востоке страны 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части в течение суток от 4° тепла до 1° мороза, в Крыму днем 5-10° тепла.