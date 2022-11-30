RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От +10 до -6. Синоптики рассказали о погодных "качелях" сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине в среду, 30 ноября, осадков не предвидится. Местами лишь небольшой снег и порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно, без осадков, лишь в большинстве северных областей ночью небольшой снег. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Ветер

восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура

ночью 0-5° мороза, в Карпатском регионе и на востоке страны 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части в течение суток от 4° тепла до 1° мороза, в Крыму днем 5-10° тепла.

Как сообщалось, в четверг, 17 ноября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до минус 1,2 градуса, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 6 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеПогода на день