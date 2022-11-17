Взрывотехник подорвался на мине в Николаевской области

Он отметил, что полицейский получил достаточно тяжелые ранения во время разминирования. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Шайхет подчеркнул, что россияне оставили после себя большое количество взрывоопасных предметов. Поэтому он просит местных соблюдать определенные правила, осторожно передвигаться по населенным пунктам и не трогать подозрительные предметы. В случае их выявления необходимо немедленно сообщить об этом правоохранителям.

Ранее сообщалось, что оккупанты спрятали более 100 мин в школах в Николаевской области.

Кроме того, захватчики заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области, поэтому украинским специалистам пришлось его взорвать.

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