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Взрывотехник подорвался на мине в Николаевской области

Фото: взрывотехник подорвался на мине в Николаевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Начальник взрывотехников областной полиции получил ранения во время проведения работ по разминированию местного кладбища недалеко от Снигиревки в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергея Шайхета.

Он отметил, что полицейский получил достаточно тяжелые ранения во время разминирования. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Шайхет подчеркнул, что россияне оставили после себя большое количество взрывоопасных предметов. Поэтому он просит местных соблюдать определенные правила, осторожно передвигаться по населенным пунктам и не трогать подозрительные предметы. В случае их выявления необходимо немедленно сообщить об этом правоохранителям.

Ранее сообщалось, что оккупанты спрятали более 100 мин в школах в Николаевской области.

Кроме того, захватчики заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области, поэтому украинским специалистам пришлось его взорвать.

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Николаевская область