В порту Одесской области прогремел взрыв: в ВМС рассказали, что произошло

17:15 25.05.2026 Пн
В ВМС прокомментировали взрыв в порту Одесской области
aimg Юлия Голованова
В порту Одесской области прогремел взрыв: в ВМС рассказали, что произошло Фото: взрыв в порту Одесской области (GettyImages)
В порту Одесской области сегодня 25 мая прогремел громкий взрыв. В Военно-морских силах ВСУ уже прокомментировали инцидент и рассказали, что известно на данный момент.

Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Общественное Одесса.

Как рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, в порту сдетонировал взрывоопасный предмет, однако значительных повреждений инфраструктуры или других объектов не зафиксировали.

"Обошлось без жертв", - отметил он.

В сети тем временем появились слухи о поражении фрегата. По словам жителей около 13:29 был слышен звук взрыва, что вызвало в местных Telegram-каналах слухи о якобы поражении фрегата "Дружба" в одном из портов.

Впрочем, в ВМС пока не подтверждают эти сообщения.

Напомним, что 23 мая россияне тоже атаковали ракетой гражданскую инфраструктуру Одесской области. По предварительным данным, ранены девять человек, среди них трое детей.

