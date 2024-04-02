Взорвался в воздухе: в ВСУ показали сбитие российского "Орлана"

Атаки беспилотников РФ по Украине

Напомним, российские войска сегодня ночью, 2 апреля, ударили по Украине "Шахедами" и ракетой. Силы ПВО сбили 9 вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года в направлении Киева враг применил более 180 средств поражения. Оккупанты били по столице беспилотниками "Шахед" и шестью разными типами ракет.

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