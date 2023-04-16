Взрывчатку портфелем отбил охранник. Появилось видео покушения на премьера Японии

Охранник премьер-министра Японии Фумио Кисиды героически спас его во время покушения на жизнь. Он оттолкнул портфелем и ногой взрывное устройство, брошенное в сторону политика.

Как сообщает РБК-Украина , соответствующее видео опубликовано в Twitter одного из японских каналов.

Он раскрывает специальный чемодан и отводит японского премьера в сторону.

На опубликованных кадрах видно, как телохранитель замечает предмет, брошенный в премьера. Он мгновенно отреагировал на это и оттолкнул опасное устройство сначала ногой, а затем прикрывает Кисиду.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в субботу, 15 апреля, у места публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды произошел взрыв, глава правительства был эвакуирован.

К счастью, премьер Японии не пострадал. Однако на месте происшествия почти сразу был задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в совершении взрыва.

Ранее мы писали, что правительство Японииввело новый пакет санкций против РФ , запрещающий экспорт компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалы для производства дронов.

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