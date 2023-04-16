Взрывчатку портфелем отбил охранник. Появилось видео покушения на премьера Японии
Охранник премьер-министра Японии Фумио Кисиды героически спас его во время покушения на жизнь. Он оттолкнул портфелем и ногой взрывное устройство, брошенное в сторону политика.
Как сообщает РБК-Украина , соответствующее видео опубликовано в Twitter одного из японских каналов.
На опубликованных кадрах видно, как телохранитель замечает предмет, брошенный в премьера. Он мгновенно отреагировал на это и оттолкнул опасное устройство сначала ногой, а затем прикрывает Кисиду.
Он раскрывает специальный чемодан и отводит японского премьера в сторону.
이 SP씨, 잘 했다고 생각해 나는.— ANTIPA (@Anti_Payoque) 15 апреля 2023
「그것이 일」이라고 하면 그때 까지 일지도 모르지만, 꽤 판단 이야 .
Ранее РБК-Украина сообщало, что в субботу, 15 апреля, у места публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды произошел взрыв, глава правительства был эвакуирован.
К счастью, премьер Японии не пострадал. Однако на месте происшествия почти сразу был задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в совершении взрыва.
Ранее мы писали, что правительство Японииввело новый пакет санкций против РФ , запрещающий экспорт компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалы для производства дронов.
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