Российские войска перебрасывают "зенитки" С-300 в Мелитополь, - мэр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова .

"Вчера были замечены новые комплексы С-300, которые перемещались из Приморска в сторону Мелитополя. Есть информация, что они скапливаются на одной из временно оккупированных территорий. Не будем разглашать где именно. К сожалению, Мелитополь - это логистический центр для оккупантов", - заявил он.

Кроме того, по словам Федорова, оккупанты пытаются до 10 октября собрать три тысячи "добровольцев".

"Чтобы отказаться от "добровольного" участия, необходимо привести вместо себя другого человека", - добавил он.