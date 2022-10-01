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Российские войска перебрасывают "зенитки" С-300 в Мелитополь, - мэр

Новина українською →
Мелитополь, Суббота 01 октября 2022 13:55
Российские войска перебрасывают "зенитки" С-300 в Мелитополь, - мэр Фото: Российские войска перебрасывают "зенитки" С-300 в Мелитополь (livejournal.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска перебрасывают ракетно-зенитные комплексы С-300 в сторону временно оккупированного Мелитополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова.

"Вчера были замечены новые комплексы С-300, которые перемещались из Приморска в сторону Мелитополя. Есть информация, что они скапливаются на одной из временно оккупированных территорий. Не будем разглашать где именно. К сожалению, Мелитополь - это логистический центр для оккупантов", - заявил он.

Кроме того, по словам Федорова, оккупанты пытаются до 10 октября собрать три тысячи "добровольцев".

"Чтобы отказаться от "добровольного" участия, необходимо привести вместо себя другого человека", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что через оккупированный Мелитополь шла колонна российской техники и живой силы в сторону Запорожья.

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Мелитополь Российская Федерация
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