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Взрывы во Львове: Садовый заявил об атаке "шахедами" и назвал последствия

Фото: оккупанты атаковали Львов дронами-камикадзе 19 мая (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в пятницу, 19 мая, во Львове раздался взрыв. Город Россия атаковала дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.

"По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали "шахедами", - рассказал он.

По данным Садового, пострадавших из-за атаки нет.

Напомним, в эту ночь, 19 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, и в некоторых областях сообщали о звуках взрывов и работе ПВО.

В частности, в Кривом Роге вследствие ночной вражеской атаки 19 мая есть разрушение на одном из промышленных предприятий, а также вспыхнули пожары. Пострадали два человека, и один из них - в тяжелом состоянии.

Кроме того, силы ПВО сбили все враждебные цели, пытавшиеся атаковать столицу. Добавим, что Киев РФ атакует вторую ночь подряд. По данным Воздушных сил, россияне атакуют Киев чаще всего.

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Львоввибухи