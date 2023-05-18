Киев атакуют чаще всего. Игнат объяснил важность защиты столицы

Дискуссии по размещению средств ПВО в Украине опасны. Враг атакует нашу столицу чаще всего, поэтому она нуждается в большей защите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы не можем рассказывать, что и где защищено, какое количество средств (ПВО - ред.). Но дискуссии безусловно опасны в плане информации... Военное руководство, высшее руководство государства знает где, кого, сколько и чем атакуют. Столько ударов, сколько взял на себя Киев, надо посчитать. Потому что Киев атакуют чаще всего, а там где бьют чаще всего - нужно больше защиты. Это очевидно и должно быть понятно всем", - отметил Игнат.

Поэтому, по его словам, перекрываться противовоздушной обороной и распределять силы будут там, где это необходимо.

"У нас очень много важных объектов государства, стратегических объектов и надо это все перекрыть. Украина большая, а средств мало. Несмотря на то, что нам Запад предоставил много систем, по номенклатуре только SAMP/T ожидаем. Но ведь количество, вопрос в количестве", - объяснил Игнат.

Напомним, что этой ночью Украина снова оказалась под массированным обстрелом российских войск. Враг через несколько волн атак выпустил по Украине 30 ракет. Из них 29 украинским силам удалось сбить.

Добавим, что в воздушном пространстве Киева все вражеские цели удалось уничтожить.

Также мы писали о том, какова была особенность этой ночной ракетной атаки.

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