Взрывы раздаются в Харькове и Запорожье: что известно

В понедельник, 11 марта, в Харькове и Запорожье прогремели взрывы. В большей части областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, карта воздушных тревог, Telegram начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, Воздушные силы ВСУ.

"В Запорожье и Харькове были слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении.

Через несколько минут взрывы снова раздались в Запорожье.

"В Запорожье слышны повторные звуки взрыва", - добавляет издание.

Удар по Дергачам

Позже, около 12:40, стало известно, что враг нанес два удара по окрестностям Дергачей.

"Информация о пострадавших и разрушениях выясняется. Соблюдайте меры безопасности. В ближайшее время не покидайте укрытий!" - написал Задоренко.

Позже Задоренко, говоря о последствиях атаки, отметил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате вражеских ударов нет.

"Прилеты" пришлись за пределами города", - констатировал он, добавив, что опасность остается высокой из-за активности российских разведывательных беспилотников.

Обстрел Запорожского района

Оккупанты во время воздушной тревоги ударили и по Запорожскому району, взрывы были слышны и в областном центре.

"Только что россияне нанесли два удара по Запорожскому району. Взрывы были слышны и в самом Запорожье. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Воздушная тревога в Украине

В 12:26 в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики по южному и северо-восточному направлениям областей и пусках из временно оккупированного Крыма.

В настоящее время тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской областях.

По данным на 13:09 отбой тревоги объявили везде, кроме Донецкой и Харьковской областей.