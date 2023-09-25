В российском Курске снова раздались взрывы

В Курске (РФ) снова прозвучали взрывы после инцидентов днем ранее. В городе, предварительно, была работа систем противовоздушной обороны из-за якобы атаки БПЛА. В результате происшествия есть повреждения здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта и Telegram-канал Baza .

Очередное громкое ЧП в Курске произошло около половины седьмого утра.

В сети озвучивают данные, что предварительно в результате работы ПВО был сбит некий беспилотник.

В результате этого обломки дрона повредили крышу частного дома. На место отправились пожарные.

Реакция властей

Губернатор Курской области говорит об атаке нескольких дронов этим утром.

По его словам, в центральном округе города из-за налета БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме.

"Сработало ПВО. Пострадавших нет", - заявил он.

Кроме того, еще один беспилотник упал в Курском районе, в результате чего были выбиты стекла в частном доме, добавил российский чиновник.

Взрывы в Курске

Отметим, что что перед этим, в воскресенье 24 сентября, в российском Курске также раздался мощный взрыв. Это произошло утром. Как заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, административное здание атаковал беспилотник.

Позже российский чиновник проинформировал об отмене Дня города в Курске, что обычно отмечают в эту дату.

Добавим также, что еще через некоторое время стало известно о повторном взрыве - было попадание по нефтеперерабатывающему заводу возле местного аэродрома, о чем сообщили источники РБК-Украина в Главном управлении разведки Минобороны.