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Взрывы в Киеве. РФ атаковала баллистическими ракетами вероятно Искандер-М или KN-23, - КГВА

Фото: в КГВА рассказали о российской ракетной атаке и работе ПВО в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в результате ночной вражеской ракетной атаки не зафиксированы разрушения. Также в столице не было пострадавших из-за воздушной атаки, во время которой войска РФ применили, вероятно, баллистическое вооружение типа "Искандер-М" или "KN-23".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Чиновник отметил, что 5 августа около 23:00 российские захватчики нанесли ракетный удар в направлении Киева и пригорода.

"По предварительной информации, агрессор применил баллистическое вооружение типа Искандер-М или KN-23", - написал он в своем Telegram.

Руководитель КГВА добавил, что в Киеве и в окрестностях столицы работали силы и средства ПВО.

Он рассказал, что предварительно зафиксировано поражение вражеских ракет.

"По состоянию на эту минуту в Киеве не зафиксированы разрушения, информация о пострадавших не поступала. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются", - проинформировал глава администрации.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в командовании Воздушных сил ВСУ около одиннадцати часов вечера 5 августа предупредили об угрозе баллистики и фиксации движения вражеской скоростной цели в сторону Киева и Киевской области.

После этого в Киеве раздалась серия взрывов. Стало известно о работе ПВО в столице и области.

Кроме того, в Воздушных силах позже проинформировали о движении "Шахедов" в сторону Киева. А в мэрии столицы и Киевской ОВА рассказали о работе ПВО в Киевской области по дронам-камикадзе врага.

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