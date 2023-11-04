RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрывы в Керчи. Оккупанты говорят о сбитии ракет над доком, мог пострадать корабль РФ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Керчи прогремели взрывы в субботу вечером, 4 ноября. Оккупанты заявляют, что якобы работала ПВО.

Об этом заявил оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков", - сообщил он, добавив, что пострадавших нет. 

В то же время Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщает, что на судостроительном заводе в Керчи есть попадание в строящийся малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт". 

В частности, местные жители сообщают о задымлении в районе судостроительного завода "Залив". 

Это одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Завод известен как строитель военных фрегатов. С 2020 года приступил к строительству авианесущих кораблей для ВМФ России.

Атаки Украины по РФ 

В конце октября стало известно, что ВСУ нанесли удар по стратегическому объекту системы ПВО россиян на западном побережье Крыма.

Из-за украинских ударов по Крыму российское командование перебрасывает корабли Черноморского флота РФ из Севастополя в другие порты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КерчьВойна России против Украины