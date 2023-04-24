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Взрывы в бухте Севастополя. В соцсетях заявили о задержании "украинских диверсантов"

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Крым, Понедельник 24 апреля 2023 21:14
Взрывы в бухте Севастополя. В соцсетях заявили о задержании "украинских диверсантов" Фото: Наручники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

"Украинских диверсантов" в Крыму задержали при попытке вроде бы снять на видео водные заграждения бухты Черноморского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокремлевский Telegram-канал Mash.

"Украинские диверсанты" задержаны в Севастополе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они вроде бы пытались снять на видео водные заграждения бухты Черноморского флота. Mash пишет, что именно они за несколько часов были атакованы.

"Ребята попытались выдать себя за экипаж гражданской яхты "Фортуна". Они подозрительно близко подобрались к фортификационным сооружениям ЧФ и подозрительно начали фиксировать боновые заграждения на видео. Чем и привлекли внимание моряков-черноморцев", - пишет Telegram-канал.

Напомним, что сегодня во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались взрывы.

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