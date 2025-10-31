Взрыв на "Укрпочте" в Киеве: полиция задержала подозреваемого

Полиция Киева задержала мужчину, причастного к взрыву на "Укрпочте" в Соломенском районе. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полиции Киева.

Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции обнаружили остатки снаряда. Оперативники установили отправителя посылки - 40-летнего жителя Тернополя. Правоохранители совместно с таможенниками обнаружили в сортировочном центре еще одну взрывоопасную посылку с выхолощенными боеприпасами.

Полицейские Киева в сотрудничестве с полицией Тернополя задержали 40-летнего мужчину по месту жительства в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время проведения обыска в его квартире было изъято еще десяток боеприпасов.

Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов сделав на них гравировку и отправил через почтовые отправления.

Следователи полиции Киева начали по факту уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.