Взрыв на "Укрпочте" в Киеве: полиция задержала подозреваемого
Полиция Киева задержала мужчину, причастного к взрыву на "Укрпочте" в Соломенском районе. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полиции Киева.
Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции обнаружили остатки снаряда. Оперативники установили отправителя посылки - 40-летнего жителя Тернополя. Правоохранители совместно с таможенниками обнаружили в сортировочном центре еще одну взрывоопасную посылку с выхолощенными боеприпасами.
Полицейские Киева в сотрудничестве с полицией Тернополя задержали 40-летнего мужчину по месту жительства в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время проведения обыска в его квартире было изъято еще десяток боеприпасов.
Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов сделав на них гравировку и отправил через почтовые отправления.
Следователи полиции Киева начали по факту уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Что предшествовало
Напомним, вчера, 30 октября, в Соломенском районе Киева в помещении "Укрпочты" прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали люди.
Сначала полиция сообщила о том, что взрыв произошел в сортировочном центре одного из почтовых операторов во время осмотра посылки. В результате происшествия пострадали пятеро работников отделения почты. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Впоследствии стало известно, что взрыв на сортировочном центре "Укрпочты" в Киеве 30 октября произошел во время контроля за пересылкой запрещенных вещей. Опасная посылка была не одна.