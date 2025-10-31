RU UA EN RU
Взрыв на "Укрпочте" в Киеве: полиция задержала подозреваемого

Пятница 31 октября 2025 10:09
Взрыв на "Укрпочте" в Киеве: полиция задержала подозреваемого Фото: полиция Киева задержала мужчину, причастного к взрыву на "Укрпочте" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полиция Киева задержала мужчину, причастного к взрыву на "Укрпочте" в Соломенском районе. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полиции Киева.

Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции обнаружили остатки снаряда. Оперативники установили отправителя посылки - 40-летнего жителя Тернополя. Правоохранители совместно с таможенниками обнаружили в сортировочном центре еще одну взрывоопасную посылку с выхолощенными боеприпасами.

Полицейские Киева в сотрудничестве с полицией Тернополя задержали 40-летнего мужчину по месту жительства в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время проведения обыска в его квартире было изъято еще десяток боеприпасов.

Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов сделав на них гравировку и отправил через почтовые отправления.

Следователи полиции Киева начали по факту уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Фото: полиция Киева задержала мужчину, причастного к взрыву на "Укрпочте" (t.me/gunpKyiv)

Что предшествовало

Напомним, вчера, 30 октября, в Соломенском районе Киева в помещении "Укрпочты" прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали люди.

Сначала полиция сообщила о том, что взрыв произошел в сортировочном центре одного из почтовых операторов во время осмотра посылки. В результате происшествия пострадали пятеро работников отделения почты. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Впоследствии стало известно, что взрыв на сортировочном центре "Укрпочты" в Киеве 30 октября произошел во время контроля за пересылкой запрещенных вещей. Опасная посылка была не одна.

