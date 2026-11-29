Что известно о взрыве

Взрыв произошел утром субботы 28 ноября в школе провинции Кунар. Предварительно, источником взрыва могло стать соседнее хранилище взрывчатых веществ, принадлежавшее горнодобывающим компаниям.

Директор департамента информации и культуры провинции Сами уль-Хак Бааян заявил, что причиной могла быть халатность при хранении взрывчатки.

Спикер Министерства внутренних дел Афганистана Абдул Матин Кани подтвердил гибель 10 человек и сообщил о 110 раненых. Обстоятельства трагедии расследуют.

В результате взрыва часть школьного здания обрушилась, под завалами оказались ученики и учителя. Местные жители присоединились к спасательной операции, а раненых детей доставляли в больницу.

Очевидец Нур Рахман, дом которого расположен рядом со школой, рассказал, что после взрыва побежал на место происшествия, чтобы помочь детям.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что вместе с партнерами оказывает пострадавшим неотложную медицинскую помощь и оценивает потребности детей и их семей.