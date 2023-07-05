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Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: в Нацгвардии начали служебное расследование

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Киев, Среда 05 июля 2023 22:46
Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: в Нацгвардии начали служебное расследование Фото: в Нацгвардии начали служебное расследование из-за взрыва в Шевченковском райсуде Киева (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Татьяна Степанова

По указанию министра внутренних дел в Национальной гвардии начали служебное расследование по факту событий, произошедших в Шевченковском райсуде Киева в среду, 5 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

"Расследование начато для всестороннего и объективного установления всех обстоятельств произошедшего, в частности, относительно правильности действий личного состава стражи НГУ, которая осуществляла конвоирование подсудимого в суд", - говорится в сообщении.

Взрыв в Шевченковском райсуде Киева

Напомним, сегодня в здании Шевченковского районного суда раздался взрыв. Позже выяснилось, что один из подсудимых взорвал там взрывное устройство.

Как рассказал источник РБК-Украина, злоумышленник - мужчина, который в 2015 году бросил гранату в нацгвардейцев под зданием Верховной рады. Им оказался Игорь Гуменюк - бывший боец добровольческого батальона "Сич".

Позже на территории суда раздалось еще несколько взрывов, после которых туда заехали автомобили скорой помощи. Как стало известно, злоумышленник, взорвавший взрывное устройство на территории Шевченковского райсуда Киева, погиб на месте происшествия.

Подробнее об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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