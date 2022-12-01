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Взрыв в посольстве: опасный пакет получил испанский производитель оружия для Украины

Фото: бомбу получил испанский производитель оружия для Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Кроме посольства пакет со взрывным устройством получила испанская компания Instalaza, которая производит оружие для поставок Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Periodico.

В среду днем полиция региона Арагон и гражданская гвардия получили от Instalaza сообщение о подозрительном пакете с признаками, аналогичными тому, который прислали посольству Украины в Мадриде.

К предприятию были направлены силы полиции, территория завода была оцеплена, а движение транспорта и пешеходов на прилегающих улицах перекрыто.

Вечером специалисты взорвали пакет контролируемым способом, операция завершилась без жертв и пострадавших. Полиция начала сбор вещественных доказательств для анализа содержимого пакета.

Instalaza - компания из Сарагосы, которая с 1943 года занимается проектированием и производством военного пехотного снаряжения. Это одна из испанских компаний, которая производит оружие по государственному оборонному заказу правительства Испании для помощи Украине.

В частности Instalaza производит противотанковые гранатометы, которые используются украинской армией в войне с Россией. В начале войны министр обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1370 таких установок.

Напомним, что в среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал сотрудник ведомства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех посольств Украины. Это произошло после взрыва у украинского дипломатического ведомства в Мадриде.

Конверт со взрывчаткой, который сдетонировал в здании дипломатического представительства Украины в Испании, был адресован послу Сергею Погорельцеву.

Правоохранительные органы Испании рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт.

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