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Письмо со взрывчаткой было адресовано послу Украины в Испании

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Мадрид, Среда 30 ноября 2022 18:56
Письмо со взрывчаткой было адресовано послу Украины в Испании Иллюстративное фото: письмо со взрывчаткой было адресовано послу Украины в Испании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Конверт со взрывчаткой, который сдетонировал сегодня в здании дипломатического представительства Украины в Испании, был адресован послу Сергею Погорельцеву.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом сказано в официальном заявлении МИД Испании.

В ведомстве отмечают, что после инцидента с Погорельцевым сразу связался министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он выразил свою поддержку и солидарность.

Отметим, что сегодня, 30 ноября, стало известно, что в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Туда прислали конверт со взрывчаткой, который открыл комендант. Он получил незначительные ранения.

Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что сразу после происшествия министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил усилить безопасность всех украинских посольств.

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