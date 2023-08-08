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Взрыв в порту Турции: власти назвали версию диверсии слабой

Фото: в порту Турции произошел взрыв на элеваторе с зерном (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Турецкие власти рассматривают версию диверсии как причину взрыва в порту Дериндже, но она выглядит слабой.

Об этом заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.

Это портовая зона, и никто, кто не прошел проверку на безопасность, не может туда войти. Будь то государственный служащий, работник или собственник предприятия, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность (диверсии - ред. .) рассматривается как слабее", - сказал Гюльдал.

Взрыв в Турции

Напомним, вчера днем возле крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море раздался взрыв.

Очевидцы рассказывали, что инцидент произошел при выгрузке зерна на судно.

Ранения получили не менее 10 человек, часть их госпитализировали.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что в ходе расследования взрыва в порту Турции необходимо изучить возможную причастность России.

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