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ГУР о взрыве в турецком порту: нужно изучить причастность России

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Понедельник 07 августа 2023 23:02
ГУР о взрыве в турецком порту: нужно изучить причастность России Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В ходе расследования взрыва в порту Турции, который прогремел сегодня, 7 августа, днем, необходимо изучить возможную причастность России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Конечно, нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям. Очень странным выглядит ситуация - взрыв элеватора в Турции накануне возможного визита путинского диктатора (российского диктатора Владимира Путина - ред.) в Турцию", - заявил Юсов.

Он напомнил, что Турция хочет обсуждать с Путиным продолжение "зерновой сделки" и является той страной, которая активно поднимает вопрос возобновления поставок украинского зерна.

"И тут происходит такое событие. Совпадение? Не думаю", - добавил Юсов.

Взрыв в Турции

Напомним, сегодня днем возле крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море прогремел взрыв.

Очевидцы рассказывали, что инцидент произошел во время выгрузки зерна на судно.

Ранения получили по меньшей мере 10 человек, часть из них госпитализировали.

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Турция Взрыв Главное управление разведки
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