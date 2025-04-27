Взрыв в порту Шахид Раджаи: количество погибших на юге Ирана возросло до 40

Субботний взрыв произошел в секции порта Шахид Раджаи, крупнейшем контейнерном хабе Ирана. В результате взрыва разбило окна на несколько километров вокруг. Кроме того, сорвало металлические полосы с транспортных контейнеров и сильно повредило товары внутри.

По последним данным, число погибших в результате мощного взрыва в крупнейшем порту Ирана Бандар-Аббас возросло по меньшей мере до 40, а еще более 1200 человек получили ранения.

По данным государственных СМИ, по состоянию на вечер воскресенья пожарные продолжают работать над тушением пожаров, которые до сих пор вспыхивают в разных частях пострадавшего района.