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Взрыв в порту Шахид Раджаи: количество погибших на юге Ирана возросло до 40

Фото: произошел взрыв в крупнейшем порту на юге Ирана (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

Мощный взрыв в порту Бандар-Аббаса в Иране унес жизни по меньшей мере 40 человек, а более 1200 человек получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Субботний взрыв произошел в секции порта Шахид Раджаи, крупнейшем контейнерном хабе Ирана. В результате взрыва разбило окна на несколько километров вокруг. Кроме того, сорвало металлические полосы с транспортных контейнеров и сильно повредило товары внутри.

По последним данным, число погибших в результате мощного взрыва в крупнейшем порту Ирана Бандар-Аббас возросло по меньшей мере до 40, а еще более 1200 человек получили ранения.

По данным государственных СМИ, по состоянию на вечер воскресенья пожарные продолжают работать над тушением пожаров, которые до сих пор вспыхивают в разных частях пострадавшего района.

Взрыв в порту Ирана

Напомним, что 26 апреля в порту на юге Ирана произошел мощный взрыв. Эпицентром взрыва стало административное здание возле пирса.

Инцидент произошел около 12:30 по местному времени в порту Шахид Раджаи. На место происшествия оперативно прибыли группы быстрого реагирования.

Из-за взрыва работу порта приостановили, чтобы спасательные и силовые службы могли взять ситуацию под контроль.

Подробнее обо всем, что сейчас известно о взрыве, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Иран