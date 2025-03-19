Пытался подорвать полицейских. СБУ задержала российского агента

СБУ задержала еще одного агента РФ. Он пытался подорвать полицейских, которые должны были прибыть по "липовому" вызову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку российских спецслужб осуществить теракт против украинских правоохранителей в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В результате правоохранители задержали агента РФ, который пытался подорвать наряд полиции, который должен был прибыть по фейковому вызову.

"Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он заложил взрывчатку в заброшенном здании и сообщил на "102" о якобы обнаруженном там человеке без признаков жизни", - отметили в СБУ.

На месте происшествия нейтрализовано самодельное взрывное устройство (СВУ), которое фигурант оборудовал двумя боевыми гранатами и детонатором с дистанционным управлением.

"В случае прибытия полицейских к взрывной "ловушке", агент планировал удаленно взорвать их, находясь в засаде", - добавили в спецслужбе.

Что известно об агенте РФ

По материалам дела, заказ РФ выполнял 25-летний безработный из Павлоградского района, которого оккупанты завербовали через Telegram-канал по поиску "легких денег".

Впоследствии он прибыл в обусловленный схрон и забрал оттуда составляющие к СВУ. Затем агент приехал к месту запланированного теракта, где спрятал взрывчатку среди мусора, а напротив установил видеокамеру.

После совершения теракта оккупанты обещали своему агенту "вознаграждение", которое он надеялся получить на собственный криптокошелек.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.