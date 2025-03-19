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Пытался подорвать полицейских. СБУ задержала российского агента

Днепропетровская область, Среда 19 марта 2025 11:12
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Пытался подорвать полицейских. СБУ задержала российского агента Фото: СБУ задержала российского агента, который пытался подорвать полицейских в Днепропетровской области (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала еще одного агента РФ. Он пытался подорвать полицейских, которые должны были прибыть по "липовому" вызову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку российских спецслужб осуществить теракт против украинских правоохранителей в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В результате правоохранители задержали агента РФ, который пытался подорвать наряд полиции, который должен был прибыть по фейковому вызову.

"Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он заложил взрывчатку в заброшенном здании и сообщил на "102" о якобы обнаруженном там человеке без признаков жизни", - отметили в СБУ.

На месте происшествия нейтрализовано самодельное взрывное устройство (СВУ), которое фигурант оборудовал двумя боевыми гранатами и детонатором с дистанционным управлением.

"В случае прибытия полицейских к взрывной "ловушке", агент планировал удаленно взорвать их, находясь в засаде", - добавили в спецслужбе.

Что известно об агенте РФ

По материалам дела, заказ РФ выполнял 25-летний безработный из Павлоградского района, которого оккупанты завербовали через Telegram-канал по поиску "легких денег".

Впоследствии он прибыл в обусловленный схрон и забрал оттуда составляющие к СВУ. Затем агент приехал к месту запланированного теракта, где спрятал взрывчатку среди мусора, а напротив установил видеокамеру.

После совершения теракта оккупанты обещали своему агенту "вознаграждение", которое он надеялся получить на собственный криптокошелек.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Попытки терактов РФ в Украине

Российские спецслужбы постоянно пытаются устроить теракты в Украине. Правоохранители смогли предотвратить уже не одну и не две подобные попытки.

Например, недавно СБУ задержала агента российской разведки в Хмельницкой области. Он шпионил за военными аэродромами и готовил теракты на западе Украины.

Кроме того, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила несовершеннолетнюю агентку РФ. 16-летняя девушка изготовила взрывчатку, чтобы взорвать житомирских полицейских.

Отметим, что с февраля в воинских частях, учреждениях и заведениях Сухопутных войск ВСУ усилили охрану. Такое решение приняли на фоне волны подрывов в ТЦК.

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