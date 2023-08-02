Взрыв в Пенсионном фонде Марганца: появились подробности ЧП

Мужчина, который устроил взрыв в Пенсионном фонде Марганца Днепропетровской области оказался недовольным посетителем. Когда понял, что не может решить свои вопросы, он взял женщину в заложники и подорвал гранату.

Об этом заявил первый заместитель начальника Днепропетровской областной военной администрации Владимир Орлов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Это был посетитель Пенсионного фонда, который был недоволен по каким-то вопросам. Он взял заложницу и когда понял, что у него ночного не получается, то отпустил ее и взорвал гранату", - рассказал он.

По его данным, с осколочными ранениями он находится в больнице.

Состояние его стабильное, с ним конвой. За совершенное ему грозит заключение. Где он взял гранату, будет установлен в рамках следственных действий. Сейчас с ним работают врачи и правоохранительные органы", - добавил Орлов.

Взрыв в ПФУ Марганца Днепропетровской области

В Марганце Днепропетровской области в помещении здания Пенсионного фонда раздался взрыв в среду, 2 августа. Мужчина зашел туда, угрожая гранатой и взял в заложники женщину. На место приехали правоохранители. После общения с полицейскими, он отпустил заложницу и взорвал боеприпас, получив ранения.