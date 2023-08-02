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В Пенсионном фонде Марганца мужчина взял заложницу, угрожая гранатой. Прогремел взрыв

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Днепр, Среда 02 августа 2023 11:39
В Пенсионном фонде Марганца мужчина взял заложницу, угрожая гранатой. Прогремел взрыв Фото: в ПФУ Марганца Днепропетровской области мужчина взял заложницу, угрожая гранатой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Марганце Днепропетровской области в помещении здания Пенсионного фонда раздался взрыв в среду, 2 августа. Мужчина зашел туда, угрожая гранатой, которая потом взорвалась, и взял в заложники женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

По предварительной информации, неизвестный мужчина взорвал боеприпас, в результате чего получил травмы. Остальные люди, которые находились в помещении, не пострадали.

Так, 2 августа в 08:56 на линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас.

"На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. В ходе переговоров с полицейскими он отпустил женщину, после чего взорвал боеприпас. Полицейские на месте оказали ему медицинскую помощь", - рассказали в полиции.

Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, ранее в Харькове от взрыва гранаты погиб мужчина. В момент взрыва он держал ее в руке. Также в Киевской области мужчина взорвал запал от гранаты прямо в руках.

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