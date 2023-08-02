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Вибух у Пенсійному фонді Марганця: з'явились подробиці НП

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Дніпро, Середа 02 серпня 2023 13:52
Вибух у Пенсійному фонді Марганця: з'явились подробиці НП Фото: з'явилися подробиці вибуху у Пенсійному фонді Марганця Дніпропетровської області 2 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Чоловік, який влаштував вибух у Пенсійному фонді Марганця Дніпропетровської області, виявився незадоволеним відвідувачем. Коли зрозумів, що не може вирішити своїх питань, він узяв жінку в заручники та підірвав гранату.

Про це заявив перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Це був відвідувач Пенсійного фонду, який був незадоволений з якихось питань. Він взяв заручницю і коли зрозумів, що в нього нічного не виходить, то відпустив її та підірвав гранату",- розповів він.

За його даними, з осколковими пораненнями він наразі знаходиться у лікарні.

Стан його стабільний, з ним конвой. За скоєне йому загрожує ув'язнення. Де він узяв гранату буде встановлено в рамках слідчих дій. Зараз із ним працюють лікарі та правоохоронні органи", - додав Орлов.

Вибух у ПФУ Марганця Дніпропетровської області

У Марганці Дніпропетровської області в приміщенні будівлі Пенсійного фонду пролунав вибух у середу, 2 серпня. Чоловік зайшов туди, погрожуючи гранатою та узяв в заручники жінку. На місце приїхали правоохоронці. Після спілкування з поліцейськими, він відпустив заручницю і підірвав боєприпас, отримавши поранення.

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Дніпропетровська область Вибух
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