Взрыв в пятиэтажке в Белой Церкви: количество жертв возросло

"По состоянию на 19:45 количество погибших в результате взрыва неизвестного предмета увеличилось до 2-х (на третьем этаже дома обнаружены фрагменты тела)", - рассказали чрезвычайники.

Также отмечается, что на месте происшествия продолжаются работы по тушению пожара, спасательная операция и ликвидации последствий.

В ГСЧС добавили, что психологическая помощь была оказана 17 людям.

Кроме того, чрезвычайники обнародовали видео с места чрезвычайного происшествия.

Взрыв в доме в Белой Церкви 30 марта

Ранее сегодня спасатели сообщили, что в 14:56 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о взрыве неустановленного предмета в 5-этажном доме по пер. Грузинском, в квартире на 3 этаже.

Было установлено, что в результате взрыва разрушен 1 балкон на 3 этаже полностью и 1 частично; горит квартира на 3-м и 4-м этажах. Также выяснилось, что со 2-го до 5-го этажа произошло разрушение железобетонного перекрытия.

Во время локализации пожара в квартире на 2-м этаже была обнаружена одна погибшая женщина. В то же время на 4-м этаже работники ГСЧС спасли ребенка.