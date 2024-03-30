RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрыв в пятиэтажке в Белой Церкви: количество жертв возросло

Фото: спасатели на месте взрыва в многоэтажке в Белой Церкви (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Белой Церкви Киевской области количество погибших в результате взрыва в одной из квартир многоэтажки и пожара увеличилось до двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 19:45 количество погибших в результате взрыва неизвестного предмета увеличилось до 2-х (на третьем этаже дома обнаружены фрагменты тела)", - рассказали чрезвычайники.

Также отмечается, что на месте происшествия продолжаются работы по тушению пожара, спасательная операция и ликвидации последствий.

В ГСЧС добавили, что психологическая помощь была оказана 17 людям.

Кроме того, чрезвычайники обнародовали видео с места чрезвычайного происшествия.

Взрыв в доме в Белой Церкви 30 марта

Ранее сегодня спасатели сообщили, что в 14:56 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о взрыве неустановленного предмета в 5-этажном доме по пер. Грузинском, в квартире на 3 этаже.

Было установлено, что в результате взрыва разрушен 1 балкон на 3 этаже полностью и 1 частично; горит квартира на 3-м и 4-м этажах. Также выяснилось, что со 2-го до 5-го этажа произошло разрушение железобетонного перекрытия.

Во время локализации пожара в квартире на 2-м этаже была обнаружена одна погибшая женщина. В то же время на 4-м этаже работники ГСЧС спасли ребенка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белая ЦерковьВзрыв