Взрыв в Мелитополе: россияне заявляют о "покушении" на коллаборанта, его госпитализировали

Сегодня в Мелитополе (Запорожская область) совершено "покушение" на и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ. Он получил ранение, его доставили в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Следственного комитета РФ.
"12 мая 2023 года в мусорной урне, расположенной у подъезда многоквартирного дома в городе Мелитополе, неустановленное лицо "заложило самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что его действовали, когда и. заместителя "министра" выходил из подъезда. В результате мужчине причинены мино-взрывные травмы. Коллаборант доставлен в медицинское учреждение.
Российские "следователи" уже расследуют дело по факту "покушения" на убийство общеопасным способом.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном российскими военными Мелитополе (Запорожская область) утром 12 мая произошел сильный взрыв.
В начале мая во временно оккупированном Мелитополе пытались ликвидировать очередного гауляйтера - в результате подрыва взрывчатки он получил травмы и был госпитализирован.
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