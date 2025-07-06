Взрыв в Киеве произошел не на ТЭЦ-6: в мэрии назвали место и причину

В Киеве днем воскресенья, 6 июля, прогремел взрыв. Черный дым поднимался в небо неподалеку от ТЭЦ-6.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.
После инцидента местные Telegram-каналы сообщали, что взрыв произошел на ТЭЦ-6, однако мэр опроверг эту информацию.
"Взрыв, о котором пишут сейчас Telegram-каналы к ТЭЦ-6 не имеет отношения", - заявил он.
В то же время Кличко пояснил, что предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ.
"Пострадавших пока нет. Экстренные службы на месте", - добавил он.
Обновлено в 17:05.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что на левом берегу на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.
"Ожидаем от специалистов ориентировочное время возвращения света. Информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности. Пожар локализован", - добавил он.
Тем временем "Киевтеплоэнерго" заявило, что ТЭЦ-6 работает в штатном режиме, а угрозы энергоснабжения Киева нет.
В компании отметили, что некоторые СМИ распространяется информация о якобы задымлении и взрыве на ТЭЦ-6, однако, по их данным, инцидент с возгоранием произошел на предприятии за территорией ТЭЦ-6.
"Оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорания отсутствуют. Отключений потребителей, получающих электроэнергию от станции, нет. Угрозы для энергоснабжения Киева также нет. На предприятии, где произошел инцидент, работают соответствующие экстренные службы", - отметили в компании.
Обновлено в 17:40.
По данным Ткаченко, электроснабжение уже восстановлено.
Заметим, что сегодня днем в Киеве на Троещине слышали взрывы. После этого местные паблики сообщили, что в части Днепровского района города пропал свет.
Напомним, что этой весной в Киеве было зафиксировано сразу два взрыва, которые не были связаны с военными действиями в стране.
Сначала чрезвычайная ситуация произошла 3 апреля на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева. Как известно, в результате взрыва там погибли два человека.
Подробнее о чрезвычайной ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.
Второй взрыв произошел в тот же день в Днепровском районе Киева. Причиной стало то, что мужчина поднял неопознанный предмет и тот сдетонировал в его руках.
Добавим также, что еще осенью прошлого года в Днепровском районе в руках мужчины сдетонировала коробка со взрывчаткой. Тогда в результате взрыва мужчина погиб на месте.
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