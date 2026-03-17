Взрыв и пожар во Львове: в части города возможны перебои с газом

09:48 17.03.2026 Вт
Перебои могут быть в районе перекрестка, где произошел взрыв
aimg Ірина Глухова
Фото: во Львове могут быть перебои с газом после пожара (Getty Images)

Во Львове после взрыва и пожара, произошедших вечером 16 марта в районе Галицкого перекрестка, для части жителей временно приостановили подачу газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского городского совета.

Читайте также: Во Львове после мощного взрыва пылает автобус: горожане жалуются на скачки напряжения

По данным газовиков, вечером 16 марта из-за падения высоковольтного кабеля и попадания напряжения в газовую сеть произошло возгорание оборудования.

В результате этого также загорелся автобус, который был припаркован рядом. Он не является общественным транспортом Львова и стоял на частной стоянке длительное время.

Пожар локализовали еще вечером, однако для безопасности временно прекратили подачу газа.

Без газа пока остаются:

  • с. Малехов;
  • ул. Владимира Великого в г. Дубляны;
  • частично ул. Богдана Хмельницкого во Львове.

Как отметили в мэрии, восстановление газоснабжения уже начали. Работы могут длиться несколько часов, поэтому в течение дня возможны временные неудобства также в близлежащих населенных пунктах.

Что предшествовало

Напомним, вчера вечером, 16 марта, во Львове прогремел взрыв, после чего на одной из стоянок загорелся автобус. Речь идет не об общественном транспорте.

По данным спасателей, сообщение о пожаре на ул. Б. Хмельницкого поступило в 21:53. На момент прибытия огонь полностью охватил автобус. Ликвидировать пожар удалось в 22:14. Обошлось без пострадавших.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехники и другие экстренные службы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
