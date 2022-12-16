ua ru
Пт, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выстрел из гранатомета, подаренного в Украине: известно о 3 раненых польских полицейских

Новина українською →
Польша, Пятница 16 декабря 2022 15:00
Выстрел из гранатомета, подаренного в Украине: известно о 3 раненых польских полицейских Фото: известно о трех раненыиз-за взрыва гранатомета из Украины в Польше (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В результате взрыва гранатомета, подаренного главнокомандующему полиции Польши во время визита в Украину, пострадали 3 человека. В их числе и сам глава полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Польские СМИ сообщают, что командир Ярослав Шимчик сам случайно выстрелил из него в своем кабинете.

В результате происшествия Шимчик был ранен и доставлен в больницу. Расследованием уже занялась польская прокуратура.

Три человека, в том числе Шимчик, получили ранения, при этом подробностей о возможных травмах не сообщалось.

Напомним, 15 декабря стало известно, что в Польше взорвался подарок для начальника полиции, который ему передал один из руководителей украинских служб. Его госпитализировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Россияне выпустили по Украине более 60 ракет, - Воздушные силы
Россияне выпустили по Украине более 60 ракет, - Воздушные силы
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах