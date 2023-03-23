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Взрыв в Джанкое мог помешать россиянам полностью снарядить корабли "Калибрамы", - Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска могли полностью не снарядить свои ракетоносители "Калибрамы" после взрывов в Джанкое. Речь идет о надводных ракетоносителях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, корабельная группировка врага достаточно мощная, враг вывел в Черное море на боевое дежурство 15 кораблей, среди которых три ракетоносителя - два надводных и один подводный.

"Вчера они усилили корабельную группировку. Это может говорить о том, что враг пытается держать нас в напряжении. Несмотря на то, что надводные корабли могут быть не снаряжены, поскольку "джанкойский груз" не добрался до пункта назначения", - сказала Гуменюк.

Она объяснила, подразумеваются "Калибры", которые маркируются как "НК" - надводные. Это говорит о том, что ракетоносители, заходившие в пункт базирования в ожидании того же "груза", могут быть не полностью снаряжены. Но она отметила, что есть и подлодка, представляющая мощную опасность.

"Хотя на подлодке только четыре ракеты, но они высокоточны и могут быть применены по особо важным объектам", - говорит Гуменюк.

Но она добавила, что наличие ракетоносителей на боевом дежурстве означает о возможной готовности оккупантов к ракетному удару по разным направлениям.

"Поскольку рассредоточение усилий противовоздушной обороны на воздушные ракетоносители, надводные и подводные и, вероятно, "Шахеды" - это и есть главная задача врага сегодня. Они другой тактики для себя пока не придумали, как только разветвлять все угрозы, чтобы ПВО не успевала срабатывать, но мы все равно успеваем", - подытожила Гуменюк.

Напомним, что 20 марта во временно оккупированном в Крыму прогремели взрывы после того, как местные увидели в небе беспилотники.

Добавим, по данным ГУР МО, в результате взрывов в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК". В ведомстве добавили, что загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации.

При этом в Силах обороны на фоне "бавовны" в Крыму заявляют, что Черноморский флот России оказался в своеобразной "ловушке".

Детальнее об этом читайте в материале"Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым".

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