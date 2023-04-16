Взрыв в Деснянском районе Киева. Правоохранители задержали мужчину, бросившего в людей гранату
Сотрудники полиции Киева задержали мужчину, бросившего в людей гранату в Деснянском районе столицы. Виновник был задержан по месту его жительства.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Киевской Нацполиции.
Как рассказали в ведомстве, взрыв произошел на улице Милославской. Предварительно, там киевлянин из-за ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища.
"Для розыска и задержания злоумышленника в Киеве была введена специальная полицейская операция. Мы провели первоочередные следственные действия и установили, что нарушитель увидел на улице свою знакомую с мужем и из-за ревности бросил в их сторону гранату. С телесными повреждениями медики госпитализировали 33- Ее 37-летний знакомый, а следователи изъяли с места совершения преступления фрагменты боеприпаса", - рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Николай Мазуров.
По факту покушения на убийство было открыто уголовное производство по части второй статьи 15 пункта первой части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Задержан грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении особо тяжкого преступления.
Фото: правоохранители задержали мужчину, бросившего в людей гранату (kyiv.npu.gov.ua)
Как сообщало РБК-Украина, вечером, 15 апреля, в Деснянском районе Киева, по предварительной информации, взорвалась граната. Пострадавшие были госпитализированы. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее мы сообщали, вечером, 15 апреля во время воздушной тревоги раздался взрыв в Шосткинском районе Сумской области.
Напомним, в Днепре взорвался частный дачный дом. Спасатели обнаружили внутри здания погибшего мужчину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.