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Взрыв слышали полгорода. В Мариуполе на взрывчатке подорвался экскаватор

Фото: в Мариуполе на мине подорвался экскаватор (иллюстрация/t me riamelitopol)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 2 октября, в Мариуполе раздались взрывы на улице Куприна - взорвался экскаватор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"При копании задел российский снаряд или авиабомбу. Взрыв такой мощности, что полгорода вспомнили март в одну минуту", - рассказал он.

По словам Андрющенко, в результате ЧП есть жертвы среди оккупантов.

Как сообщалось, в захваченном Мариуполе российские энергетики взорвались на взрывчатке 1 октября. Один из них погиб, другой находится в тяжелом состоянии.

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Мариуполь